HABITAÇÃO

Com aporte de R$ 1,8 milhão 96 famílias de Londrina se mudam para residencial

Redação Bonde com AEN-PR
30 set 2025 às 16:32

COHAPAR
A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) participou da entrega de chaves dos 96 apartamentos do Residencial Lake da Vinci, nesta terça-feira (30), em Londrina. Com aporte superior a R$ 1,8 milhão do Governo do Estado, 92 famílias foram beneficiadas com subsídios nos valores de entrada através do programa Casa Fácil. O empreendimento, que contou com R$ 33,6 milhões em investimentos, foi viabilizado por meio do trabalho conjunto entre o Governo do Paraná, a Caixa Econômica Federal e MRV Engenharia.


O montante estadual foi destinado para ajudar no custeio da entrada das moradias, no valor de R$ 20 mil por família, e visa facilitar o acesso ao financiamento imobiliário. O desconto é concedido ao público com renda de até quatro salários-mínimos, que comprovem não possuir outro imóvel e nem terem sido beneficiadas por programas habitacionais do Poder Público anteriormente.

Além do apoio do Casa Fácil, os compradores puderam utilizar os benefícios do programa federal Minha Casa, Minha Vida, com descontos variáveis de acordo com a faixa de renda, e o saldo do FGTS também pode ser aplicado como parte do pagamento. Com isso, os financiamentos ficam com condições mais acessíveis, com parcelas mensais entre R$ 800 e R$ 1.200, o que representa um custo bem menor que o preço de um aluguel nos dias de hoje.


Com projeto da MRV, o Residencial Lake da Vinci está situado no bairro Acquaville, zona leste do município, uma região em plena expansão e próximo a diversas comodidades, como escolas, supermercados, posto de saúde e centros comerciais. O condomínio é formado por torres que quatro pavimentos, conta com guarita e áreas de lazer para os moradores, que incluem piscinas adulto e infantil, quiosque com churrasqueira e parquinho.

Os apartamentos apresentam metragens variadas, com tamanhos que vão de 40,82 a 50,70 m², divididos em dois quartos, banheiro, sala, cozinha integrada com área de serviço e uma vaga de garagem individual. Há unidades adaptadas à pessoa com deficiência, além de opções com sacada ou com garden privativo no pavimento térreo.


As moradias, comercializados a partir de R$ 225 mil, são entregues com piso cerâmico nas áreas molhadas, louças no banheiro, bancada de inox na cozinha e tanque em mármore sintético.

Vida Nova 


Para o funileiro e pintor Maurício Augusto Maiolli de Oliveira e a dentista Mariane Trajano da Silva, de 26 e 28 anos, a moradia própria representa a segurança para o início da vida a dois. O casal, que ainda mora com os respectivos pais, conseguiu adquirir o imóvel com o recurso do programa Casa Fácil Paraná e já não vê a hora de marcar o casamento para mudar para o novo lar.

“A gente está muito feliz com a realização. É um passo muito grande a conquista do apartamento, um lugar que é nosso, e dar início à nossa vida juntos”, destacou a dentista. Para eles, o subsídio do Estado foi essencial para possibilitar a compra e, agora, o futuro já está repleto de planos. “Ajudou a gente demais nesse início, porque não é fácil começar. A gente já quer trazer as coisas, marcar a data do casamento e mudar pra cá”, completou.


Outra que vai começar uma vida nova no apartamento próprio é a técnica de laboratório Vitória Fernanda Sandoval Dias, de 26 anos. Segundo ela, a idade traz responsabilidades e chega uma hora que é preciso voar sozinho. E, graças ao apoio do Casa Fácil, ela celebra esse importante passo rumo à liberdade e com a tranquilidade de que terá sempre um cantinho para chamar de seu.

“É a melhor sensação da vida, um dever cumprido comigo mesma, é a realização de um sonho. Parece clichê, mas é verdade. E o subsídio fez toda a diferença. A gente que trabalha assalariado sabe que cada centavo é gota de suor, que vale a pena, mas toda ajuda é bem-vinda”, comemorou.


condomínio residencial Cohapar Minha Casa Minha Vida Londrina Governo do Paraná Moradia
