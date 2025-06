Com carro a partir de R$ 1,1 mil, Estado abre inscrições para leilão de 306 veículos

O Governo do Paraná, por meio do Departamento de Transporte Oficial, da Secretaria da Administração e da Previdência, vai leiloar 306 veículos, distribuídos em 286 lotes – 278 considerados recuperáveis, entre carros, micro-ônibus e motocicletas, e outros oito classificados como sucatas.





As inscrições para participar já estão abertas e seguem até 24 de julho. Os lances iniciam no dia 21 do mesmo mês, a partir das 10 horas.

Entre os veículos disponíveis há os modelos Volkswagen Parati, micro-ônibus Renault Master, Toyota Bandeirante, Nissan Xterra, e GM Astra.





Entre aqueles com menor preço destacam-se os lotes de motocicletas recuperáveis 122, 125 e 127, com lances iniciais de R$ 711, e o lote de carros 50, com lance inicial de R$ 1.147,05.

Informações e inscrições





Para mais informações, inscrições e participação efetiva no leilão, entrar em contato com o leiloeiro oficial por meio do site www.simonleiloes.com.br, do e-mail [email protected] ou dos telefones (46) 3225-2268 / (46) 98419-2166.

Locais e datas de visitação dos lotes:





Lotes 01 ao 40

Local: Pátio do IDR-PR (Rua Engenheiro Gastão Chaves, 162 - Santa Cândida, Curitiba)

Data: 21/07/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lote 41

Local: Pátio do DER (Rua José Veríssimo, 457 - Bairro Alto, Curitiba)

Data: 21/07/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 42 ao 276

Local: Pátio da Polícia Civil (Rua Vanderlei Moreno, 14.000 - Borda do Campo, São José dos Pinhais)

Data: 22 e 23/07/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 277 ao 286

Local: Pátio do IDR-PR (Rua Lúcio Gurski, esquina com a Estr. Nossa Srª. Monte Claro - Jardim Guairacá, Campo Largo)

Data: 24/07/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Previsão de entrega dos lotes

Lotes 01 ao 40

Local: Pátio do IDR-PR, Curitiba

Data: 01 e 02/09/2025, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lote 41

Local: Pátio do DER-PR, Curitiba

Data: 02/09/2025, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 42 ao 276

Local: Pátio da Polícia Civil, São José dos Pinhais

Data: de 03 a 12/09/2025, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 277 ao 286

Local: Pátio do IDR-PR, Campo Largo

Data: 15/09/2025, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h