Com grande atuação, Londrina EC aplica 4 a 0 no Retrô e embala na Série C

O Londrina não teve dificuldade para vencer o Retrô na tarde deste sábado (28), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com gols de Vitinho, Lucas Marques, Pablo e Iago Teles, o LEC goleou por 4 a 0 e alcançou momentaneamente a liderança da competição.

Gol, expulsão e tranquilidade

O Londrina entrou em campo com as alterações previstas: Cedric, Robson Duarte e Vitinho assumiram as vagas de João Vitor, Gustavo França e Henrique. E a escolha do técnico Roger Silva deu resultado logo nos primeiros minutos contra os pernambucanos.

Logo aos dois minutos, após uma cobrança ensaiada de escanteio, Robson Duarte rolou para Maurício, que finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para Vitinho na entrada da área. O atacante bateu, a bola voltou a desviar e enganou o goleiro Volpi: 1 a 0 para o LEC.

O Tubarão manteve a pressão e, aos oito, Lucas Marques lançou Pablo em profundidade. O camisa 9 disparou, driblou o goleiro e acabou derrubado fora da área. Como resultado, Volpi foi expulso, e o técnico Itamar Schulle precisou tirar Vágner Love para a entrada do goleiro reserva Paulo Gianezini.

Aos 19 minutos, o Londrina quase ampliou. Iago Teles fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Vitinho. O camisa 7 dominou, limpou a marcação e ficou cara a cara com Gianezini, que fez grande defesa e evitou o segundo gol alviceleste.

O cenário da partida parecia favorável ao Londrina, que continuava criando chances e chegou a balançar a rede com Pablo. No entanto, o árbitro anulou o gol por impedimento após passe de Robson Duarte.

Até que, aos 37 minutos, saiu o segundo. Iago Teles foi lançado pela esquerda, invadiu a área e tocou para Lucas Marques, que apareceu livre na marca do pênalti. O camisa 8 finalizou com força e marcou: 2 a 0 para o Tubarão.

Goleada construída

O LEC voltou para o segundo tempo controlando como fez na etapa inicial e aos quatro quase fez o terceiro. Robson Duarte construiu jogada pelo lado direito e cruzou para Pablo, livre, mas o camisa 9 perdeu chance incrível.

O terceiro gol alviceleste saiu aos 13. Lucas Marques fez linda assistência para Vitinho, que disparou e cruzou de pé direito para Pablo, que dominou e fuzilou de pé direito: 3 a 0.

O Retrô pouco conseguia trocar passes e o Londrina diminuiu o ritmo após uma série de alterações do técnico Roger Silva.

O time pernambucano teve sua principal chance aos 24 minutos, quando Tales fez jogada pela esquerda e cruzou para Maycon Douglas, que finalizou no travessão de Luiz Daniel.

O Tubarão voltou a controlar o jogo e transformou a vitória em golada aos 36. Edson Cariús roubou a bola na saída do Retrô e deu para Iago Teles, que arrancou e finalizou com força, de fora da área: 4 a 0.

O LEC volta a jogar no domingo (6), contra o Guarani, às 16h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).

FICHA TÉCNICA

Londrina 4

Luiz Daniel; Cedric, Caio (Yago Lincoln), Wallace e Maurício; Alison (Marco Antônio), Lucas Marques (João Tavares) e Robson Duarte; Vitinho (Thauan), Iago Teles e Pablo (Edson Cariús). Técnico: Roger Silva

Retrô 0

Volpi; Bruno Peres, Rayan Ribeiro, Mendonça e Salomão; Jonas (Glédson), Fabinho (Richard Franco) e Iba Ly (Tales); Maycon Douglas, Júnior Fialho (Rodolfo) e Vágner Love (Paulo Gianezini). Técnico: Itamar Schülle

Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Estádio: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

Gols: Vitinho (LEC, 3, 1ºT), Lucas Marques (LEC, 37, 1ºT), Pablo (LEC, 13, 2ºT), Iago Teles (LEC, 36, 2ºT)

Público: 655 torcedores

Renda: R$ 540,00









