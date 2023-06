Com grande festa, Lago é entregue para população de Ibiporã nesta sexta-feira

Um ambiente pensado para o bem-estar e lazer do cidadão, o Lago Dom Pedro Zilli será inaugurado nesta sexta-feira dia 2 de junho, com atividades desde às 16h e solenidade, com apresentações musicais, a partir das 18h30, que prometem animar o fim de semana e envolver o público de todas as idades.





Localizado no Jardim Beltrão Park, com acesso pela Rua José Malvezzi, o Lago Dom Pedro Zilli possui uma infraestrutura completa para atender, com lazer e tempo de qualidade, a família ibiporaense.

O espaço conta com uma academia ao ar livre, quadra de basquete, quadra de areia, bancos para descanso e uma ciclovia, além da vista maravilhosa que pode ser contemplada durante as atividades físicas e os momentos de contemplação da natureza, além de câmeras espalhada pelo lado, garantindo mais segurança a todos.





“A entrega do Lago Dom Pedro Zilli à família ibiporaense é uma conquista aguardada com grande expectativa e que, com certeza, servirá como um espaço de convívio e lazer para as famílias. Agradeço o empenho de toda equipe da Prefeitura de Ibiporã, de todas as secretarias e aos departamentos envolvidos, aqueles que realizaram um trabalho dedicado, em dias de chuva ou sol, e que transformaram este projeto em realidade. Sobre o nome escolhido, é uma justa homenagem ao grande religioso e homem de fé que foi Dom Pedro Zilli, que escolheu Ibiporã como lar junto à sua família e que daqui espalhou seu carisma pelo mundo”,destacou o prefeito José Maria Ferreira.

SOBRE DOM PEDRO ZILLI

O nome escolhido para o lago, Dom Pedro Zilli, é uma homenagem ao religioso que, natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), nascido no dia 07 de outubro de 1954, mudou-se para Ibiporã, com a família, ainda adolescente, com 17 anos.





Com profunda ligação com a Terra Bonita, nela foi ordenado sacerdote pelo Pontifício Instituto das Missões Exteriores (PIME), em 05 de outubro de 1985, e logo após, enviado à Bafatá em missão, como vigário paroquial. Dom Pedro seria nomeado o primeiro bispo da Diocese de Bafatá, em 13 de março de 2001. Já sua ordenação episcopal aconteceria no dia 30 de junho de 2001, também na cidade de Ibiporã.

No ano de 2011, o Conselho Missionário Regional (COMIRE) do estado do Paraná estudava o início da missão Ad Gentes, no país da Guiné-Bissau. Em 2014, em diálogo entre o COMIRE, os bispos do Paraná e Dom Pedro Zilli, foram enviados para a cidade de Quebo, os primeiros missionários para iniciarem a Missão São Paulo VI.





Dom Pedro Zilli foi pai e pastor para o povo guineense e para todos os missionários que eram enviados à Guiné-Bissau. Como um grande missionário, fez história por onde passou, deixando um legado de dedicação e serviço à comunidade. A escolha do nome é um reconhecimento à sua contribuição para a história da cidade e pela paz no mundo.