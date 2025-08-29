Com mais de 4.000 participantes, Londrina começa preparativos para o 7 de Setembro

Na próxima segunda-feira (1º), a partir das 7h45, a Prefeitura de Londrina realiza a solenidade de abertura da Semana da Pátria 2025, em alusão à Independência do Brasil, comemorada em 7 de setembro. Na ocasião, estarão presentes o prefeito de Londrina, Tiago Amaral, e a secretária municipal de Educação, Vania Costa, bem como alunos de escolas municipais e representantes das forças de segurança. As celebrações ocorrerão na Praça do Centro Cívico, localizada na Avenida Duque de Caxias, 635.





Além do hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Londrina, às 8h, haverá a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência do Brasil.

Já o tradicional Desfile Cívico-Militar-Cultural, organizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), será realizado no domingo (7), com início às 9h, percorrendo a Avenida Leste-Oeste no sentido bairro-centro, com o palanque instalado nas proximidades da Rua Amapá. O trajeto vai da Rua Açungui à Rua Mossoró.





Mais de 60 organizações se inscreveram para o evento, incluindo escolas públicas, privadas e especiais, instituições, entidades, grupos, órgãos, associações, esportistas e outras. A estimativa é que o número de participantes do desfile supere 4.500 pessoas.

A gerente de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação, Fernanda Casagrande, destacou que oito escolas municipais participarão do evento, superando os números registrados em anos anteriores. “Os alunos estão muito animados, e estão fazendo bandeirinhas do Brasil para enfeitar a Avenida Leste-Oeste. Vai ser um evento cívico muito bonito e convidamos toda a comunidade a prestigiar”, disse.



