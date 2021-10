Com pandemia flexibilizada, aumenta procura de passaportes na PF

A flexibilização da pandemia vem incentivando o aumento na procura por passaportes na PF (Polícia Federal) do Paraná. Segundo a PF, o movimento cresceu gradualmente desde o início do ano, mas nas últimas três semanas aumentou de maneira substancial no Estado.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Se for calculada a média de passaportes emitidos ao mês neste ano em comparação ao ano passado, o número de documentos já é quase 10% maior no Paraná. Neste ano, de janeiro a setembro, foram 6.005 passaportes emitidos, em média, ao mês. No ano passado, a média mensal de emissão ficou em 5.474 documentos.

Continua depois da publicidade





Em todo o ano passado, a Polícia Federal do Paraná emitiu 65.694 passaportes. Neste ano, até o final de setembro, foram emitidos 54.048 documentos.







Continua depois da publicidade

Leia mais na Folha de Londrina.