Com perda de audiência, Rodrigo Faro deixa a Record após 16 anos

Rodrigo Faro chegou à emissora de Edir Macedo como uma das grandes apostas do canal. Ele construiu uma carreira bem-sucedida e, em alguns momentos, incomodou a Globo e fez o SBT virar seu freguês no Ibope -seja com O Melhor do Brasil ou o atual Hora do Faro.

Nos últimos anos, porém, o programa dominical apresentado pelo artista perdeu fôlego na audiência. O Hora do Faro não ameaçava com a mesma frequência que outrora, nem mesmo o SBT.



Em retrospecto, a queda de audiência foi acontecendo sucessivamente ao longo dos últimos anos, e se acentuou no fim de 2019. À época, coincidência ou não, Faro foi flagrado perguntando sobre a audiência do programa enquanto repercutia a morte de Gugu Liberato. Criticado nas redes sociais, ele justificou que esse era um hábito regular seu.



"A gente vive de audiência. Então sempre pergunto, é meu instrumento de trabalho. Audiência faz parte da vida do apresentador, o prestígio e o faturamento. Sempre a gente está querendo saber, sempre pergunto, sempre me é informado no ponto, é normal de quem trabalha em televisão", argumentou o apresentador em entrevista ao TV Fama (Rede TV!).



Não era a primeira vez que a renovação -ou não- do contrato de Faro gerava muito especulação. Desde 2023, o contrato não contava com cláusula de multa, o que facilitava um rompimento, que veio agora.



