Com prêmio de R$ 350 milhões, Mega da Virada anuncia início de apostas exclusivas

Finalizadas as apostas para o concurso 2.439 da Mega-Sena, às 19h do último sábado (18), todas as apostas na modalidade passam a ser exclusivas para a Mega da Virada. O prêmio está estimado em R$ 350 milhões e não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante.



Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio estimado na Poupança da Caixa, receberá no primeiro mês R$ 1,58 milhão em rendimentos. Se o ganhador dessa bolada optar por levar uma vida de luxo, pode comprar um jatinho, um iate, um carro superesportivo e uma mansão numa ilha particular gastando menos de 10% do prêmio. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.



Como apostar



As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2021 nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa. disponível para usuários das plataformas Android e iOS. Para jogar na Mega da Virada, os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Banking Caixa.



Para jogar pela internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal e no app Loterias CAIXA é de R$ 30,00 e máximo de R$ 945,00 por dia.



Bolão Caixa