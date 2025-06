Com sensação de -1,1°C, Londrina tem dia mais frio do ano com geada em vários pontos

As avaliações preliminares de produtores rurais de Londrina e de todo Norte do Paraná indicam que o frio intenso desta quarta-feira provocaram grandes perdas em diferentes culturas cultivadas na região. Ainda não há um levantamento conclusivo dos órgãos oficiais do Estado e de Cooperativas, mas as imagens de geada cobrindo plantações mostram que o estrago não deve ser pequeno. Os campos de Londrina amanheceram encobertos por uma fina camada de gelo nesta quarta-feira (25), que transformou a paisagem em diversos pontos da cidade: do verde para o branco da geada. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a mínima atingiu a marca de 0,9°C entre 6h e às 7h na cidade, sendo que a sensação térmica foi -1,1°C.





Com o clima favorável, o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) confirmou a formação de geada em todo o estado nesta quarta-feira. Nas regiões Centro-sul, Sul e Campos Gerais, as geadas foram consideradas fortes; nas demais áreas, incluindo a região Norte, o fenômeno foi moderado. Agrometeorologista do IDR-PR, Angela Costa explica que Londrina, assim como o restante do Paraná, amanheceu com as características ideais para a formação das geadas: temperaturas baixas, ausência de vento e baixa nebulosidade, sendo este último ponto o que permite que a superfície perca calor para a atmosfera pela falta de nuvens, contribuindo para uma queda mais acentuada nas temperaturas. “As nuvens servem como um cobertor para a nossa superfície”, aponta.

As baixas temperaturas registradas na madrugada desta quarta-feira (25), indicam que produtores de milho e trigo podem ter sofrido perdas em suas lavouras. A avaliação é da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, que possui uma rede de estações meteorológicas instaladas em municípios das regiões noroeste e norte do estado. Em vários deles, as temperaturas registradas foram próximas de zero grau ou negativas.





A medição da Cocamar registrou zero grau em Sertanópolis, Tamarana, Doutor Camargo, Apucarana, Sabáudia, Iporã e Primeiro de Maio. Abaixo de zero, em propriedades próximas a Maringá (-1,4), Ivatuba (-1,9), Floresta (-1,0), Cambé (-1,8), Serrinha, Distrito de Londrina (-1,0), e Nova Esperança (0,2).





O agricultor Adão de Pauli, proprietário de terras próximas ao Distrito de Lerroville, em Londrina, foi surpreendido pelas baixas temperaturas na região. Em entrevista à Folha na sexta-feira (20), o agricultor afirmou que as expectativas para o inverno eram boas e que não se falava em geadas entre a categoria. “As lavouras de trigo e milho estão muito bonitas. Tem frio, mas nada que chegue a queimar” disse Pauli na ocasião.





Nesta quarta-feira (25), Pauli afirmou que a geada da madrugada vai gerar bastante perda na segunda safra de milho (milho safrinha). “Já até acionamos o seguro. As perdas vão ser grandes. Daqui a sete ou dez dias nós vamos avaliar, mas não vai ser coisa pouca não”, comentou.





Procuradas, as assessorias da Seab (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento) e da Integrada Cooperativa Agroindustrial informaram que ainda não é possível quantificar, de forma mais precisa, as possíveis perdas, pois o levantamento demanda alguns dias. A Cocamar Cooperativa Agroindustrial estima que, pelo menos, 30% das lavouras de milho cultivadas nas regiões da rede noroeste e norte ainda estavam em uma fase de maturação mais vulnerável.