Com serviços e atrações artísticas, Dia da Sergipe movimenta centro de Londrina

Cinco quadras foram fechadas no Centro de Londrina para a realização do Dia da Sergipe, neste sábado (16), a partir das 9 horas. A festa tomou conta da via pública oferecendo diversos serviços gratuitos à população, incluindo salão de beleza móvel, corte de cabelo, aferição de pressão e glicose, orientação jurídica, orientação empreendedora, esclarecimentos sobre a violência contra a mulher, serviço social, apresentações culturais, apresentações científicas, esclarecimentos sobre a causa animal, um jogo de xadrez gigante, contação de histórias, diversões para crianças, avaliação nutricional, vagas de emprego, orientações sobre seguro desemprego e muitas atrações culturais.





Tudo isso atraiu uma verdadeira multidão à Rua Sergipe. Os lojistas enfeitaram as fachadas e também tentaram atrair o público. Muitas entidades parceiras estavam com barracas de prestação de serviços, como ACIL, Sebrae, Senac, Sala do Empreendedor, CMTU, Prefeitura de Londrina, UEL, Fecomércio, Sesc, Sincoval, Senai, Unicesumar, Pitágoras/Unopar, Cohab, Sanepar, Governo do Paraná e muitos outros, entre instituições públicas e privadas e empresas. Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar deram suporte e colaboraram com orientações e segurança.

Esta foi a 12ª edição do Dia da Sergipe, evento que foi integrado ao calendário oficial do Paraná. Entre as atrações culturais, apresentaram-se Lu Viola, Grupo Bon Odori e Banda Marcial do Colégio Marcelino Champagnat. Para os fãs de cosplay, a Ordem da Tormenta fez demonstrações de swordplay (luta medieval com espadas simuladas).





“A perspectiva foi ótima, conseguimos cumprir a entrega com mais de 50 parceiros na rua, trabalhando em benefício da população. A tendência é que tenhamos de 20 a 30 mil pessoas passando pela rua e recebendo atendimentos na área de saúde, estética, orientação profissional e aproveitando a programação cultural. Quando as pessoas se unem em prol do bem comum, as coisas acontecem”, ressaltou Angelo Pamplona, presidente da ACIL.