Com três Jeep Compass de luxo, Guarda Municipal renova frota de veículos

A Prefeitura de Londrina entregou seis novas viaturas e quatro bicicletas elétricas para a Guarda Municipal, além de duas ambulâncias para o Siate e uma van para a Defesa Civil. A solenidade nesta sexta-feira (26) foi realizada no Centro de Treinamento da GM, no jardim San Izidro e os veículos também foram expostos no calçadão para acesso da população.





Segundo informação da assessoria de imprensa, a prefeitura informou que investiu R$ 1 milhão 997 mil na aquisição dos veículos. As duas ambulâncias custaram R$ 888 mil com dinheiro do Funrebom. Os três Jeep Compass custaram R$ 614 mil, sendo R$ 405 mil de emenda parlamentar e o restante com dinheiro da Guarda Municipal. As duas Duster foram compradas com dinheiro próprio e custaram R$ 288 mil. Já a Oroch custou R$ 170 mil, sendo R$ 65 mil de uma emenda parlamentar. E R$ 36 foram investidos nas três bicicletas. Nesse caso, com recursos próprios.

O secretário de defesa social, Pedro Ramos, defendeu o investimento nos carros de alto valor. "Algumas pessoas questionam porque esse modelo ou aquele. Existe um estudo técnico que define o padrão das viaturas. O próprio Ministério da Justiça define um padrão mínimo de veículo onde você possa levar os equipamentos que são necessários. O GM tem que entrar com colete balístico, armamento, cones e conduzir pessoas para delegaciais. Não dá para fazer isso num mínimo veículo. A crítica é improcedente" rebateu.





Os 40 alunos do curso de capacitação da Guarda Municipal também estavam presentes na solenidade. Eles foram aprovados no concurso público realizado no ano passado.

Além das viaturas, a Guarda Municipal recebeu quatro bicicletas elétricas que serão utilizadas em patrulhamentos de praças e também do Calçadão.