Com vaga em Londrina, Polícia Civil oferta 54 vagas de estágio em 22 municípios paranaenses

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está ofertando 54 vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico e superior em 22 municípios paranaenses. As inscrições estão disponíveis entre 28 de agosto e 3 de setembro.





Do total de vagas, 35 são destinadas à ampla concorrência para estudantes de nível superior, 10 são para pessoas de nível superior com deficiência e nove para nível médio profissional (técnico integrado).

As vagas de nível superior são voltadas para estudantes dos cursos de direito e recursos humanos. No nível médio, são voltadas para médio regular e técnico integrado em informática e administração.

Durante o período de inscrição, os interessados deverão preencher o formulário disponível no site da PCPR e se inscrever na vaga ofertada no site da Central de Estágios do Paraná.

Os candidatos inscritos terão o histórico escolar analisado. Para cada uma das vagas, os três mais bem classificados pela média acadêmica e aprovados em análise curricular serão chamados para entrevista pessoal em uma unidade da PCPR.





São requisitos para candidatura o estudante ter idade mínima de 16 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual, pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas com o Governo do Paraná e não ter realizado estágio de nível médio, técnico ou superior vinculado à Central de Estágio no prazo máximo de dois anos.

As vagas estão distribuídas entre 22 cidades, sendo elas: Curitiba, Colombo, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras, Tijucas do Sul, Araucária, São Mateus do Sul, União da Vitória, Maringá, Telêmaco Borba, Rio Negro, Marialva, Carlópolis, Palmas, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, São José dos Pinhais, Campo Largo, Joaquim Távora e Londrina.





