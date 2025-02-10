Com wi-fi e carregadores nos bancos, 25 novos ônibus começam a operar em Londrina

O sistema de transporte coletivo em Londrina começou a operar com 25 novos ônibus nesta segunda-feira (10), conforme a previsão contratual de renovação da frota. Uma cerimônia para apresentar os novos veículos foi promovida no Centro Cívico.





Os novos coletivos contam com ar-condicionado, rede wi-fi, carregadores USB individuais, piso emborrachado para isolamento térmico e acústico e suspensão pneumática. Além disso, possuem um sistema de comunicação em tempo real entre o motorista e a concessionária, além de orientação por áudio para passageiros sobre rotas e pontos de parada.

O investimento total das empresas Londrisul e TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina) foi de R$ 22,5 milhões, elevando para 101 o número de ônibus climatizados na cidade. Até maio, esse total deve chegar a 178, representando 46% da frota de 385 veículos.





Os veículos serão distribuídos em 16 linhas que atendem todas as regiões da cidade. Na zona leste, serão contempladas as linhas 106 (Guilherme Pires), 110 (Mister Thomas), 111 (Eucaliptos), 112 (Alexandre Urbanas) e 902 (Maritacas/Cidade Industrial). Já na zona sul, os novos ônibus serão alocados nas linhas 210 (União da Vitória) e 217 (Vivendas do Arvoredo), enquanto na zona oeste, atenderão a linha 307 (Avelino Vieira).

Na zona norte, serão beneficiadas oito linhas: 404 (Heimtal), 405 (Maria Cecília), 406 (Aquiles Stenghel), 501 (Parador Terminal Vivi Xavier), 801 (Terminal Vivi Xavier/Centro Cívico/Acapulco), 803 (Terminal Vivi Xavier/Estação Catuaí), 806 (Saul Elkind/Estação Catuaí) e 904 (Terminal Vivi Xavier/Terminal Acapulco).



