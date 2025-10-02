Assaí promove Primavera Gastronômica a partir desta sexta-feira

Acontece a partir desta sexta (3) até domingo (5), no Centro de Eventos Toyosaburo Ikeda, em Assaí, a 5ª Primavera Gastronômica. O festival reunirá pratos da gastronomia do Paraná em uma grande celebração de sabores, cultura e tradição. Ao todo, serão 17 empreendedores de pratos salgados e doces e 11 empreendedores de bebidas artesanais. Segundo os organizadores, o público terá uma experiência única, com destaque para os ingredientes locais e a diversidade culinária da região.
Receba nossas notícias NO CELULAR
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
O evento faz parte do projeto “Estação Gastronômica”, desenvolvido pelo Governo do Paraná, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR), em parceria com a Prefeitura de Assaí e o Provopar, reforçando a importância da gastronomia como identidade cultural e vetor de desenvolvimento econômico.
Além da gastronomia, o público poderá prestigiar uma programação cultural diversificada, com apresentações artísticas, musicais e eventos de inovação.
“Assaí está de braços abertos para receber você e sua família para saborear a gastronomia do Paraná. Temos certeza de que a 5ª edição da Primavera Gastronômica será um sucesso, cheia dos sabores que representam a nossa cultura. Aguardamos todos vocês para viver essa experiência especial”, ressaltou o prefeito Tuti Bomtempo.
O festival acontece das 18h às 24h, na sexta-feira (3); sábado (4) e domingo (5), das 09h às 24h.
Confira a programação cultural:
03/10 – Sexta-feira
19h – Abertura oficial com o Festival da Primavera da Educação Infantil
04/10 – Sábado
09h – Hackathon Suntech
13h – Apresentação Assahi Wadaiko – Taiko e Matsuri Dance
15h – Premiação Hackathon Suntech
20h – Apresentação Cultural Ucraniana Volênia
05/10 – Domingo
12h – Orquestra Santafeense de Viola
12h – Premiação dos pratos vencedores