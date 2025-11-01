Pesquisar

Começou a Mega da Virada e prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão

Redação Bonde com Agência Brasil
01 nov 2025 às 10:40

Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A Mega da Virada 2025, concurso especial de número 2.955 da Mega-Sena, poderá pagar um prêmio recorde que deverá chegar a R$ 1 bilhão, dependendo do volume da arrecadação. As vendas terão início a partir deste sábado (1º) e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. 


Valor do prêmio será potencializado função do que foi definido pela Portaria SPA/MF nº 1.656, do Ministério da Fazenda, que aumentou o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada de 62% para 90% do total da premiação. 

Hoje o prêmio da faixa principal está estimado em R$ 850 milhões e supera em mais de 33% o valor pago na edição passada de R$ 635,4 milhões.


NOVO HORÁRIO


Outra mudança é que, a partir de segunda-feira (3), o horário para fazer apostas em todas as modalidades das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, será ampliado. Os apostadores terão uma hora a mais "para comprar seus bolões pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa, podendo adquirir suas cotas até as 20h30".

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na primeira faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de 5 números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

