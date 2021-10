Comemorando 74 anos, Cambé arrecada alimentos a serem doados

A Prefeitura de Cambé promove uma festa solidária em comemoração aos 74 anos do município que integra a Região Metropolitana de Londrina.

O aniversário do município é nesta segunda-feira (11). Durante o feriado da Padroeira do Brasil (12), os locais de vacinação contra Covid-19 transformam-se em pontos de coleta de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza.

A doação é através do modelo drive-thru na rodoviária, situada na avenida Brasil, 1336, na Vila Salomé, na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Cambé IV, que fica na Rua Eugênio M. Fadel, 65, no Centro da Juventude, localizado na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953, no jardim Castelo Branco e no Espaço da Família, pela Rua Caçadores, esquina com a Rua Equador, no jardim Santo Antonio.





O prefeito Conrado Scheler (DEM) justifica a ausência de celebrações durante a data. "Nós não vamos poder fazer como nós estamos acostumados, as grandes festividades, em razão da pandemia. Pode parecer triste. Mais triste do que isso é você perder um grande amigo, perder um parente, uma pessoa amada pra Covid".