Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Feriado

Comércio de Cambé fecha nesta quinta e prefeitura altera horários de funcionamento

Redação Bonde com assessoria de imprensa
18 jun 2025 às 12:01

Compartilhar notícia

Divulgação/Prefeitura de cambé
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Nesta quinta-feira (19), quando celebra-se nacionalmente o feriado de Corpus Christi, a Prefeitura de Cambé vai alterar o horário de funcionamento das repartições públicas municipais. O comércio varejista estará fechado na quinta, mas abre na sexta-feira (20), das 9h às 18h, e no sábado (21) das 9h às 13h.


O prédio principal da Prefeitura de Cambé, assim como as secretarias municipais e repartições públicas, estarão fechadas nesta quinta-feira. No entanto, na sexta-feira (20), atendimento normal, a partir das 8h30.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


AsUBSs (Unidades Básicas de Saúde), laboratório, Policlínica, CAPS e Farmácia Municipal também estarão fechadas no feriado e voltam a atender a população na sexta-feira. 


Quem precisar de atendimento de urgência e emergência pode procurar as Unidades de Pronto Atendimento do Município: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).

Publicidade


As 44 instituições municipais de ensino vão dispensar os alunos na quinta e sexta-feira. As aulas retornam na próxima segunda-feira (23).


A coleta de lixo domiciliar funciona normalmente nos bairros que são atendidos terça, quinta e sábado. Regiões atendidas diariamente não terão coleta nesta quinta-feira, com exceção ao Centro, que terá o serviço a partir das 13h.


Sexta e sábado (21), a coleta de lixo volta aos horários habituais.


O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf também vai abrir todos os dias, das 8 às 18 horas.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

Comércio comércio local Cambé prefeitura de cambé
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas