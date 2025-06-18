Comércio de Cambé fecha nesta quinta e prefeitura altera horários de funcionamento

Nesta quinta-feira (19), quando celebra-se nacionalmente o feriado de Corpus Christi, a Prefeitura de Cambé vai alterar o horário de funcionamento das repartições públicas municipais. O comércio varejista estará fechado na quinta, mas abre na sexta-feira (20), das 9h às 18h, e no sábado (21) das 9h às 13h.
O prédio principal da Prefeitura de Cambé, assim como as secretarias municipais e repartições públicas, estarão fechadas nesta quinta-feira. No entanto, na sexta-feira (20), atendimento normal, a partir das 8h30.
AsUBSs (Unidades Básicas de Saúde), laboratório, Policlínica, CAPS e Farmácia Municipal também estarão fechadas no feriado e voltam a atender a população na sexta-feira.
Quem precisar de atendimento de urgência e emergência pode procurar as Unidades de Pronto Atendimento do Município: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).
As 44 instituições municipais de ensino vão dispensar os alunos na quinta e sexta-feira. As aulas retornam na próxima segunda-feira (23).
A coleta de lixo domiciliar funciona normalmente nos bairros que são atendidos terça, quinta e sábado. Regiões atendidas diariamente não terão coleta nesta quinta-feira, com exceção ao Centro, que terá o serviço a partir das 13h.
Sexta e sábado (21), a coleta de lixo volta aos horários habituais.
O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf também vai abrir todos os dias, das 8 às 18 horas.