Comércio promove liquidação para aquecer as vendas em Londrina

Movimentar o comércio e os espaços públicos da cidade são os objetivos da campanha Londrina Liquida, promovida pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) nos próximos dias 10 (quinta), 11 (sexta) e 12 (sábado). Paralelamente, nos dias 11 e 12 de julho, a Prefeitura promove o Viva o Centro Julino, uma festa com atrações musicais, culturais e gastronômicas na área central. Os dois eventos somaram forças com uma parceria entre a ACIL e a Prefeitura de Londrina.

"A Londrina Liquida e a festa Viva o Centro Julino se uniram para atrair as famílias com atrações culturais, musicais, gastronômicas e descontos acessíveis, aquecendo a economia e gerando fluxo nas ruas, em um mês sem datas comemorativas relevantes para o comércio e os serviços. Dessa forma, ajudamos a movimentar a cidade, incentivando a ocupação saudável do espaço público, ao mesmo tempo em que também atraímos consumidores para as nossas lojas nas mais diferentes regiões de Londrina. Ganham o consumidor, o lojista e a cidade", destaca Vera Antunes, presidente da Acil.

Além de estimular o comércio, a Londrina Liquida também pretende ajudar os lojistas a girar o estoque. Os estabelecimentos participantes serão identificados com bexigas amarelas decorativas. As promoções serão divulgadas em um grupo exclusivo de WhatsApp disponível tanto para consumidores quanto para lojistas, aproximando o público das empresas. Os interessados em participar do grupo podem se inscrever gratuitamente pelo link https://bit.ly/4ldZA6G.



Kit digital

A campanha Londrina Liquida é gratuita e aberta para todos os segmentos, inclusive para quem não é associado da ACIL. A Associação está disponibilizando, para os lojistas, um kit digital com todo o enxoval para as redes sociais, possibilitando a inserção de logo, produto e preço promocional.

Também foi disponibilizado um tutorial para que as lojas sigam estratégias e obtenham melhores resultados em cada fase da campanha. Tanto o kit quanto o tutorial podem ser baixados pelo link https://bit.ly/4ltOZ7e.

Por enquanto, a campanha Londrina Liquida está recebendo o apoio de lojas de rua, do Camelódromo do Centro, do Camelódromo da Zona Sul e dos shoppings Aurora, Boulevard, Com Tour e Royal Plaza, alcançando diferentes regiões da cidade. A campanha já conta com cerca de 670 lojas participantes.



Centro Julino

Paralelamente à campanha Londrina Liquida, a Prefeitura de Londrina está organizando, junto com várias parcerias, a festa Viva o Centro Julina, marcada para os dias 11 (sexta) e 12 (sábado) na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Bandeira) e quadras do Calçadão. Na sexta-feira (11), a festa começa às 18hs e prossegue até às 22hs. No sábado, as atrações vão das 10hs às 22hs.

Estão programadas barracas gastronômicas, food trucks, serviços públicos, espaço kids, estrutura com banheiros químicos, apresentações culturais e atividades de lazer gratuitas, com decoração e iluminação típicas das festas julinas. A intenção é atrair as famílias e reafirmar o centro da cidade como um espaço de lazer, diversão e convivência. A realização é da Prefeitura de Londrina, Codel e Secretaria de Cultura, com apoio da ACIL.



Serviço



Londrina Liquida
Promoções e descontos. Dias 10, 11 e 12 de julho no comércio de Londrina. Lojistas podem se inscrever gratuitamente pelo link https://bit.ly/4ldZA6G.

Viva o Centro Julino
Festa típica e gratuita nos dias 11 (18hs) e 12 de julho (10hs), com apresentações culturais, gastronomia, lazer e espaço kids. Local: Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Bandeira) e Calçadão de Londrina.



