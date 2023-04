Comissão de Ética da Câmara de Ibiporã recomenda arquivamento de denúncia contra Mensato

O Conselho de Ética Parlamentar da Câmara de Vereadores de Ibiporã concluiu nesta quarta-feira(19) os trabalhos envolvendo a denúncia movida pela Secretaria de Saúde de Ibiporã, que acusava o vereador Gilson Mensato (PL) de abuso de autoridade em uma visita realizada para a equipe de Vigilância Sanitária do Município.





O relator, vereador Augusto Semprebon, apresentou relatório concluindo pelo arquivamento por improcedência da representação. O encaminhamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos dos membros do conselho. Ao final da reunião, foi informado que será direcionado para a Mesa Executiva cópia do presente relatório para procedimentos que acharem necessários.

As servidoras relatam na representação protocolada na Câmara que o parlamentar quis saber os motivos de fiscalização e autuação a uma padaria de Ibiporã que pertencia a um amigo dele. As funcionárias esclareceram que o estabelecimento comercial cometeu infração por não cumprir obrigações dentro do prazo da lei, mas Mensato teria dito para as funcionárias tomarem cuidado com o uso do termo poder de polícia, um prerrogativa do órgão. O vereador negou as acusações da suposta coação.