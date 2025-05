Compagas entrega primeira fase das obras de gás canalizado em Londrina nesta quinta-feira

Uma cerimônia marcada para as 10 horas desta quinta-feira (20) vai marcar a entrega da primeira fase das obras de expansão da rede de gás canalizado em Londrina, que faz parte do projeto de expansão da Compagas (Companhia Paranaense de Gás) para o Norte do Paraná.





O evento terá a presença do governador Ratinho Junior, do prefeito de Londrina, Tiago Amaral, do prefeito de Cambé, Conrado Scheller, e do CEO da Compagas, Rafael Lamastra Junior. A solenidade será realizada na Avenida Fernando Cerqueira Cesar Coimbra (rua sem saída), na zona oeste.





Nesta primeira etapa, foram concluídos 4 km de rede de distribuição de gás, conectando Londrina a Cambé. O primeiro ciclo de expansão da Companhia, para o Norte do Paraná, acontecerá nos próximos cinco anos (2025 a 2029).

Em Londrina, o planejamento inclui a retomada da operação de distribuição de gás canalizado, com novas redes e a reativação da rede existente; a ampliação da rede voltada para o atendimento do segmento industrial, com a implantação de 70 de km de gasoduto, dentro da área urbana, para atender os segmentos industrial, residencial, comercial e veicular na região, que será abastecida por biometano, um gás totalmente sustentável e renovável.





No segmento residencial, serão atendidos 3 mil clientes, até 2029, principalmente na região da Gleba Palhano, nas proximidades do Shopping Catuaí. A iniciativa é inédita, pois Londrina será a primeira cidade 100% atendida com biometano na área residencial.





O Projeto Norte do Paraná recebe investimento de R$ 100 milhões e integra o plano de investimentos da empresa para os próximos cinco anos no valor de R$ 505 milhões para todo o Estado. A intenção da companhia é dobrar de tamanho no Paraná, com o objetivo de interiorizar e expandir a rede de distribuição.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: