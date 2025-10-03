Pesquisar

ESPAÇO FAMÍLIA

Complexo de lazer em Cambé homenageia os estudantes Karol e Luan

Redação Bonde com assessoria de imprensa
03 out 2025 às 12:34

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cambé
O Espaço Família Karol e Luan, no Jardim Santa Izabel, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) será inaugurado neste sábado (4). O local foi revitalizado, e deixou de ser uma quadra de esportes abandonada para se tornar complexo de lazer moderno, com estruturas de convivência para todas as idades.


O Espaço Família também terá um memorial em homenagem a Karol e Luan, jovens que tiveram suas vidas interrompidas no atentado no Colégio Estadual Helena Kolody, em 2023. A inauguração está marcada para as 9h, na Rua São Benedito, 38, no cruzamento com a Avenida Roberto Conceição, na entrada da cidade.


O espaço conta com parque infantil, duas quadras de areia, mini campo de futebol, academia ao ar livre, calçadas internas e praças. Também foi feita a reforma da quadra poliesportiva abandonada, que passa a ter banheiro e arquibancadas. A Prefeitura investiu R$ 1.716.000,00, em obra executada pela empresa MJB Engenharia Civil LTDA. – EPP.

O prefeito Conrado Scheller enfatizou que o objetivo de obras como essa é trazer as famílias de volta para espaços que antes elas não iriam.

Imagem ilustrativa da imagem Área de lazer em Cambé homenageia os estudantes Karol e Luan
                                                                    Foto: Acervo Familiar

'Imenso orgulho'

O Espaço Família foi batizado, e vai receber um memorial, com o nome de Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva, os dois jovens que faleceram no atentado ao Colégio Estadual Helena Kolody, no dia 19 de junho de 2023. O objetivo da Prefeitura é ressignificar a história do casal, transformando a lembrança em legado, em um local que esteja ligado ao esporte, algo que o casal gostava muito.


Karol participou por anos do projeto Cambé Vôlei, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Já Luan, fazia musculação e gostava bastante de praticar esportes.

“Tenho um imenso orgulho de ser o pai da Karol. É importante entender que esta homenagem ultrapassa a dor que nos atingiu, ela acontece pelos exemplos de amor e bondade que minha filha dedicou ao mundo. Ela era a minha pérola. Tenho a certeza de que tudo o que aconteceu faz parte de um propósito maior de Deus, e sei que somente minha fé me sustentará para continuar. Mas sou pai, e não consigo evitar a dor e o sofrimento causados pela ausência da Karol. Tenho que conviver com a minha humanidade sem perder a fé e a esperança de um dia ver a Deus e também reencontrá-la”, afirmou Dilson Alves.

'Legado para a juventude'

O avô de Luan, Valdomiro Augusto, destacou que o legado de Luan e Karol vai sempre inspirar toda a comunidade. “Para mim, falar do Luan e da Karol é muito fácil. Eram dois meninos tementes a Deus, compromissados com a igreja, que tinham um namoro santo, e que com pouca idade já tinham uma ação social, eram vicentinos. O Luan era muito educado, prestativo, via que ele era diferenciado, me ajudava muito", relata.


"Então, eu digo que neste sábado, essa praça vai ser inaugurada e essa homenagem vai ficar marcada. Quero registrar tudo, deixar em arquivo, porque sei que o Luan e a Karol são merecedores disso. Deixaram um legado para essa juventude. Para nós, família, é um conforto ver esse espaço com o nome deles. Isso nos honra muito. Eles não gostariam que estivéssemos aqui, magoados, e a gente vai tocando a vida. Tem dia que é difícil, a presença deles nos faz falta, mas a parte espiritual enche as nossas almas e isso nos conforta”, acrescentou.

(Com informações da Secom Cambé)

Cambé homenagem estudantes mortes Karol e Luan Colégio Estadual Professora Helena Kolody
