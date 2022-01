Apenas 37% das empresas têm ações de sustentabilidade na América Latina

Apesar da sustentabilidade ocupar um lugar central nas estratégias de negócios, um estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV) revelou que 72% das empresas possuem uma meta de emissões de carbono líquido zero. Mas, para muitas dessas organizações, existe uma lacuna entre definir metas de sustentabilidade ambiental e tomar medidas para realizá-las.

O novo estudo, feito com quase 2.000 executivos em 32 países em indústrias orientadas para a manufatura, mostra que as organizações estão priorizando a sustentabilidade, mas também enfrentando desafios na execução de suas estratégias.





Os resultados mostram que a sustentabilidade assumirá um maior destaque nos próximos 3 anos. 59% das organizações pesquisadas veem a sustentabilidade ambiental como uma de suas principais prioridades no futuro, em comparação com 38% que já mencionam como prioridade hoje.





No entanto, há um grande espaço entre a intenção e a ação em tornar os negócios sustentáveis. 86% das organizações pesquisadas na região possuem uma estratégia de sustentabilidade como uma de suas prioridades. Ainda assim, somente 37% das empresas na América Latina tomaram ações para atingir seus objetivos ambientais. Ou seja, apenas 49% das que veem a sustentabilidade como uma prioridade conseguem alcançar suas metas ambientais.

Um dos obstáculos é o custo do impacto ambiental. Até 7 entre 10 empresas na região antecipam que o preço das mudanças ambientais impacte negativamente seus negócios, enquanto apenas 1% considera tais mudanças como uma oportunidade positiva para seus negócios.





O avanço dos objetivos de sustentabilidade enfrentam ainda outras barreiras: executivos na região destacam dificuldades como barreiras tecnológicas (35%), resistência do cliente (33%), barreiras regulamentares (31%) e falta de dados/informação (29%). Além disso, a restruturação da cadeia de suprimentos, perda de competitividade no preço e maiores custos operacionais são as principais preocupações dos empresários.





Já como solução, a tecnologia é uma boa alternativa. Mais da metade das organizações pesquisadas na América Latina veem a IoT, os dispositivos móveis e a nuvem híbrida como essenciais para promover seus objetivos de sustentabilidade. 70% dos executivos em todo o mundo, considerados pioneiros no mercado, estão usando a nuvem híbrida para promover seus objetivos de sustentabilidade.

A sustentabilidade está pronta para definir uma nova agenda corporativa e recalibrar o relacionamento entre negócios e sociedade. Ao adotar tecnologias como a nuvem híbrida e a inteligência artificial, empresas podem começar a dar o primeiro passo em direção a acelerar a transformação digital, que ajudará a alinhar seus objetivos de sustentabilidade às suas estratégias de negócio.