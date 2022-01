Corpo de Bombeiros faz alerta para uso seguro de fogos de artifício

O Corpo de Bombeiros do Paraná reforça as orientações sobre a compra e o uso dos tradicionais fogos de artifício na virada do ano. O alerta é para evitar acidentes como queimaduras e incêndios durante as comemorações. O cuidado já deve começar na hora da compra.

Segundo a porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Keyla Karas, os fogos de artifício devem comprados somente em locais que possuam certificado de vistoria da Corporação. Também é necessário conferir se o estabelecimento tem a liberação da Delegacia de Armas e Munições da Polícia Civil para comercializar o produto.

O cidadão deve adquirir os fogos que possuem sensores e suporte para não precisar acionar o artefato manualmente, ficando menos exposto à explosão.





“O maior perigo é adquirir esses materiais de fontes duvidosas, produtos sem a certificação de segurança. As pessoas podem ser atraídas pelo preço abaixo do mercado, mas precisam estar atentas para não levar para casa um material que vai potencializar acidentes e ferimentos nelas e em outros”, explica a capitã.





O manuseio precisa ser feito com responsabilidade e segurança. “Não se deve fazer a soltura em locais com grande número de pessoas, nem na presença de crianças e animais domésticos. O indicado é procurar locais mais afastados que não sejam próximos de árvores ou de fiação elétrica”, orienta.

