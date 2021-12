Delivery ganha espaço em ranking de queixa de consumidor em 2021 e supera telefonia

O balanço final do fechamento do ano no site de queixas Reclame Aqui aponta novamente as lojas online na liderança, com 22,6% de participação no total.

O número indica um recuo no alvo de críticas na comparação com 2020, quando as lojas online representavam quase 27% das reclamações.

Das mais de 5 milhões de queixas registradas na plataforma até 28 de dezembro, mais de 1,1 milhão se referiam a compras pela internet.





Os bancos seguem no segundo lugar, com 11,6% neste ano, ante 10,6% em 2020. Estão à frente do delivery, que ganhou gás na pandemia e acabou aparecendo entre as principais categorias reclamadas neste ano com 7% de participação, ante 5,6% no ano passado.





O serviço superou o patamar das queixas sobre telefonia móvel (5,4%).