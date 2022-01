Entenda como funciona o treino militar fitness, completo para definição e emagrecimento

A rotina exaustiva faz com que inúmeras pessoas desistam de treinar por “falta de tempo”. Mas você sabia que existem novos métodos de treinamento pensados justamente nessas pessoas que têm pouco tempo na agenda e, ao mesmo tempo, almejam resultados rápidos?

O treinamento militar é a deixa para uma atividade completa para a definição e emagrecimento, além de prometer levar o corpo ao limite em apenas 45 minutos de aula. De acordo com o personal trainer Matheus Vianna, especialista em Ciência da Performance Humana e Recuperação de lesões, o treinamento militar ou Boot Camp, como é conhecido, teve origem no exército quando os soldados eram treinados para combater na guerra fria. Organizado em forma de circuito com estações que tem duração de até um minuto e meio com exercícios de alta intensidade, este método de treinamento tinha como objetivo simular um campo de batalha real.





"Além do emagrecimento, esse é um treino que aprimora diversas outras valências físicas necessárias para o nosso corpo, como por exemplo: o condicionamento físico cardiovascular e a resistência muscular, ou seja, os benefícios são inúmeros para quem quer, principalmente, começar o ano ativo, vale lembrar que toda rotina pode e deve ser adaptada para que qualquer pessoa consiga treinar, o exercício físico é para todos", ressalta o profissional.

O professor explica que, para quem não conhece o treinamento militar, pode compará-lo com as práticas do Crossfit. No circuito, há uma combinação entre movimentos que trabalham todo o corpo, força e corrida, o que pode vir a acelerar o metabolismo, queimar mais calorias e manter o corpo gastando energia mesmo depois do treino.





"Para fazer o treinamento militar não há um número específico de repetições como na musculação, por exemplo. Meu aluno pode fazer a maior quantidade possível de repetições dentro do tempo estipulado. Não podemos deixar de lado a qualidade, já que é isso que leva ao corpo desejado e o mais interessante é que essa metodologia pode ser aplicada como forma de aquecimento", explica Matheus.