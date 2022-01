Falta de creche causa dificuldades para responsáveis na zona oeste de Londrina

Às margens da linha de trem entre a zona oeste e norte de Londrina, fica o jardim Santo André, onde as primeiras famílias começaram a se instalar há cerca de 10 anos. Das ruas do bairro é possível enxergar todo o residencial Vista Bela, onde muitos moradores buscam serviços essenciais, desde supermercados até farmácias e escolas.



Outra opção para os moradores do Santo André são os bairros mais próximos como os jardins Santiago, Maria Lúcia e Santa Rita. Mas nos últimos anos, a preocupação maior tem sido a falta de creches e escolas. É o que contam as mães e avós que conversaram com a reportagem nesta segunda-feira (10).

“Temos muitas crianças no bairro e falta todo o tipo de estrutura. Essa notícia de que vão construir uma creche é ótima. Vai melhorar bastante a vida de muitas famílias. Só espero que isso realmente saia do papel”, comenta Andreza Cristina V. Carioca. Ela tem três filhos e está grávida de três meses. “Cada filho meu estuda em uma escola. Um é no Maria Lucia, outro no Santa Rita e outro no Santiago. Eu não consegui vaga na mesma escola e é um desafio ter que levar cada um em um bairro. O mais longe, no Santiago, são 50 minutos de caminhada”, desabafa.





