Namoro em tempos de pandemia: relacionamentos sérios estão mais fortes do que nunca

Para quem busca um relacionamento mais sério ou duradouro, uma boa notícia: os desafios apresentados pela pandemia mudaram as prioridades de boa parte dos solteiros. Mais da metade dos usuários de aplicativos de relacionamento online, agora, priorizam um compromisso de longo prazo em vez de encontros casuais.

É o que aponta a pesquisa “Solteiros nas Américas”, com mais de 5 mil pessoas pelo Match Group. Além disso, 6 em cada 10 pessoas afirmam que planejam mais tempo conhecendo potenciais parceiros; e 70% dos entrevistados pretendem focar menos em atratividade física e mais em ter conversas significativas e ser mais "intencional" sobre o namoro.

Aqui no Brasil, essa tendência é confirmada pelo Par Perfeito, a primeira plataforma de relacionamento online do país, criada em 2000. “Após a pandemia, percebemos um aumento de 150% no número de usuários ativos diariamente na nossa plataforma, voltada para o público que busca relacionamentos mais duradouros”, conta Marcos Moraes, General Manager do Match Group para a América Latina.





Segundo psicólogos e terapeutas que colaboraram no estudo, a pandemia fez as pessoas repensarem seus valores. Com o distanciamento social, perceberam a importância de ter um parceiro com afinidades e valores em comum. “Quem não quer passar tempo de qualidade junto com alguém e ter outra pessoa para se apoiar? Em um momento tão delicado como o que estamos vivendo, é normal repensar valores e planejamentos”, diz Eugênia Del Vigna, Diretora de Marketing do Match Group LatAm, que acompanhou a pesquisa.





Confira aqui algumas dicas para quem quer conhecer pessoas neste período pandêmico:

1. Seja você mesmo:

Quando falamos de procurar um par na internet, aplicativos e sites como Par Perfeito usam dados para apresentar perfis assertivos. Por isso, é essencial que as pessoas se mostrem como realmente são, sem medo. Fale sobre as coisas que realmente gosta, o que curte fazer e o que te deixa feliz. Sinceridade é fundamental para qualquer começo de relacionamento.





2. Assuntos em comum podem render um bom papo

Com temas que vão desde os filmes favoritos, passando por um prato que aprendeu a fazer durante a pandemia, o importante é sempre começar a conversa com vontade de conhecer a outra pessoa de verdade. Mostrar seus interesses, perguntar sobre assuntos que você viu no perfil e falar de programações que curte são formas legais de iniciar um bom papo.





3. Vídeo date: por que não?

Depois de um bom tempo conversando por mensagem, o recurso do Vídeo Date (função criada na pandemia que permite que duas pessoas conversem por vídeo na plataforma, sem precisar utilizar um mensageiro externo) é a melhor forma de evoluir na relação com segurança e naturalidade. Conversar olhando para a pessoa e ouvindo sua voz é sempre melhor do que por mensagens ou notificações no celular, além de evitar qualquer tipo de interpretação errada.