Saúde capilar: dicas para descobrir o melhor tratamento para cada tipo de cabelo

O mercado de beleza e estética está em constante mudança. A cada ano, o setor tem apostado na inovação para oferecer diversos tratamentos para deixar os cabelos de homens e mulheres mais bonitos e saudáveis. De acordo com a Sociedade Brasileira do Cabelo, 50% das mulheres têm alguma queixa relacionada a queda capilar, problema que também afeta o público masculino. Segundo o site Ask Men, a calvície é listada pelos homens como item principal de preocupação quando o assunto é beleza, podendo levar à depressão.

Há casos em que a perda de cabelo está atrelada a outros fatores, como causas genéticas, que influenciam no crescimento e desenvolvimento dos fios. Segundo Aline Caniçais, especialista da HTM Eletrônica - empresa nacional referência em equipamentos estéticos -, o primeiro passo é entender o que motiva a queda capilar para encontrar o tratamento ideal. “O diagnóstico profissional é essencial para que as causas sejam identificadas e assim tratadas, desde cuidados em casa com o cabelo, até tratamentos associados à alta tecnologia que minimizam e protegem os fios”, explica.