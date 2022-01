Seis brincadeiras para estimular a coordenação motora das crianças durante as férias

Durante as férias escolares, é importante que os pais mantenham as crianças ativas, proporcionando mais diversão e qualidade de vida a elas. Nesse período, não pode faltar atividades que estimulem a coordenação motora grossa dos pequenos, pois ela é responsável pelas grandes cadeias musculares que permitem uma maior amplitude dos braços, pernas e corpo no geral, além de contribuir para o desenvolvimento da orientação espacial, equilíbrio e ritmo.

Confira seis brincadeiras indicadas pela fisioterapeuta Walkíria Brunetti para estimular a coordenação motora grossa de forma lúdica.

Amarelinha





A amarelinha é uma excelente brincadeira para treinar a coordenação motora grossa e o equilíbrio. Isso porque é preciso pular em um pé só. Ela também auxilia na coordenação olho-mão nos momentos de jogar a pedra nos numerais. A noção espacial é usada quando a criança pula de um quadrado para o outro. O ritmo corporal também é trabalhado quando a criança precisa planejar em qual casinha ela vai pular. Por fim, os saltos são ótimos exercícios para fortalecimento dos músculos das pernas.





Para as famílias que moram em apartamentos, uma dica é montar a amarelinha com materiais que não danifiquem o piso, como fitas de cetim e barbantes, ou comprá-la pronta em EVA ou outros materiais.

Pular corda





A prática de pular corda é um ótimo treino motor, pois exige que a criança coordene os movimentos das pernas e braços simultaneamente. A atividade também ajuda no desenvolvimento da orientação espacial, do ritmo corporal e no fortalecimento dos músculos dos membros inferiores. Outro benefício é que ao saltar para frente e para trás e de um lado para o outro, por exemplo, aprimora a lateralização, habilidade essencial para o aprendizado da escrita.





Movimentos dos animais





A brincadeira de imitar o movimento dos animais ajuda a desenvolver força, agilidade e equilíbrio. Entre os animais que podem ser imitados estão o sapo, o urso, o cachorro, o canguru e o coelho, escolha os que exijam um esforço muscular maior e sejam mais complexos.





Por se tratar de uma atividade para crianças, uma dica é mostrar o animal por meio de um vídeo ou de fotos para que ela possa entender melhor a brincadeira.





Corrida de obstáculos





A corrida de obstáculos é um bom desafio para as crianças. A ideia é criar um circuito no qual a criança irá precisar saltar, andar num pé só, pular com os dois pés, se arrastar e realizar movimentos mais amplos até chegar no final do circuito. Para montá-la, os pais podem usar almofadas do sofá, cordas, cadeiras, banquinhos, malas etc.





Jogo dos saquinhos ou das 5 marias





O jogo dos saquinhos ou jogo das 5 marias, como é mais conhecido, é ótimo para treinar a coordenação motora grossa dos braços, a agilidade e a coordenação visuomotora. Para jogar, é preciso arroz, pedaços de tecido e cola quente para fechar os saquinhos, que também podem ser costurados.





Coloque o arroz dentro de saquinhos com medida aproximada de 11x8 cm para que eles fiquem parecidos com um travesseiro em miniatura. Costure ou cole. Para começar o jogo, espalhe os saquinhos numa superfície de modo que não fiquem nem muito longe, nem muito perto uns dos outros. O primeiro jogador vai jogar um saquinho para o alto e, com a mesma mão, pegar outro da mesa, sem que o primeiro caia na mesa. Em seguida, o jogador vai jogar os dois saquinhos que já pegou e tentar pegar mais um. Ao deixar cair, passa a vez para o próximo jogador. Ganha quem conseguir pegar o maior número de saquinhos.





Vai e vem





O vai e vem é ótimo para treinar a coordenação motora dos braços. A brincadeira envolve o cálculo de direção, o impulso e a força necessários para fazer a esfera ir e voltar. O brinquedo pode ser encontrado em lojas físicas e online, a partir de R$ 10.