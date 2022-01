Teatro pode ajudar a lidar com a timidez

Além disso, é importante compreender que todo o processo importa. Você não precisa ser um profissional nisso. As aulas de teatro irão ajudá-lo a se expressar melhor, a se conhecer e a se relacionar com os outros de forma mais natural e consciente.

A timidez é definida como uma sensação de desconforto ou até algum tipo de medo irracional quando nos vemos diante de certa situação de socialização. Alguns autores defendem que a timidez esteja inclusive ligada à origem de alguns ataques de pânico, outros a defininem como “ansiedade social”. O fato é que, muitas vezes, este sentimento acaba impedindo que as pessoas exponham suas opiniões, conquistem empregos ou alcancem oportunidades importantes. Há formas de lidar com a timidez, com terapia comportamental, por exemplo. Uma atividade que pode estimular a comunicação e a livre expressão é o teatro. Mas, antes de entendermos como essa ocupação pode ajudar, precisamos lembrar que o não se resume a estar diante de uma plateia desconhecida, encenando algo como ator. Pensar isso, para uma pessoa tímida, pode ser assustador.

1. Sinta suas emoções







No teatro, aprendemos a lidar melhor com os diversos tipos de sensações para administrá-los ao subir no palco. E este recurso também ajuda a lidar com a timidez.



