Concha Acústica de Londrina amanhece pichada com protesto contra jornada 6x1

A pichação foi constatada após um ato promovido no espaço público nesta quinta, 1º de maio, quando é celebrado o Dia Internacional do Trabalhador. O vandalismo constatado faz alusão à proposta nacional de redução da jornada de trabalho vigente no Brasil e aguarda tramitação no Congresso Nacional.





Esta não é a primeira vez que esta manifestação aparece em atos de vandalismo em Londrina. Em março deste ano, a sede do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) também teve sua sede pichada com mensagens alusivas à redução da jornada de trabalho, além de questionamentos sobre o cancelamento do carnaval de rua neste ano. Na ocasião, militantes do movimento "Antifa Hooligans Brasil" assumiram a autoria.





Ainda em fevereiro de 2025, um quiosque que se tornaria uma base da Guarda Municipal no Calçadão de Londrina também amanheceu pichada, junto co três outros pontos, também na área central, com a mesma marca.