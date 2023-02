Concurso da Londrina Iluminação teve 35% de ausentes

Ao todo, 1.634 pessoas se inscreveram no concurso, que prevê o preenchimento de quatro vagas imediatas na Londrina Iluminação, mas 573 estiveram ausentes na prova realizada no último domingo, dia 12. O índice de abstenção foi de 35%.





São vagas quatro vagas para contração direta na empresa pública, antiga Sercomtel Iluminação. Há vaga para advogado, engenheiro eletricista e duas para agente administrativo financeiro, que exige o nível médio. O concurso tem ainda cinco vagas para o Cadastro de Reserva. Uma para arquiteto e urbanista; outra para contador; uma para agente eletricista, também de nível médio, mais uma para técnico em contabilidade e outra para eletrotécnico.

O concurso foi realizado pela Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina. Segundo a chefe do departamento da Cops, Sandra Garcia, alguns cargos ainda precisam de prova de aptidão física no dia 29 de março. A previsão é que o resultado seja homologado até 31 de março e os aprovados devem ser convocados ainda neste primeiro semestre.





O maior número de candidatos ficou para o cargo de agente administrativo, 929, seguido de advogado com mais de 200. Os salários variam de quase R$ 2.600,00 a pouco mais de R$ 9.100,00, além do auxílio-alimentação. Com exceção do cargo de advogado, que tem uma carga horária de 20 horas semanais, as demais funções são para 40 horas semanais. A COPS lembra que os candidatos acompanhem os prazos e regras do edital pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos. O endereço www.cops.uel.br