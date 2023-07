Concurso da Prefeitura de Cambé tem mais de 5.700 inscritos para 27 vagas.

As incrições para o concurso público da Prefeitura de Cambé terminaram na última quinta-feira (6) com a confirmação de 5.724 candidatos inscritos para 27 vagas. Conforme edital, são14 categorias diferentes com salários que variam de R$ 1812,00 até R$ 8.100,00. A prova objetiva está marcada para o dia 6 de agosto e o processo seletivo será conduzido pela Fauel (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL).





De acordo com informações do município, os candidatos inscritos são de 14 estados difentes do país. Todos devem ficar atentos ao ensalamento e locais de prova que devem ser divulgados no próximo dia 31 de julho.





Confira a relação candidato vaga para cada cargo:

Advogado - 600 candidatos para uma vaga





Agente Fazendário - 2.200 candidatos para 3 vagas

Agente Social - 550 candidatos para 4 vagas





Assistente Social - 470 candidatos para 5 vagas

Auxiliar em saúde bucal - PSF - 50 canditatos para uma vaga

Biólogo - 140 candidatos para u, vaga

Contador - 200 candidatos para una vaga

Dentista - PSF - 300 canditos por vaga

Educador Físico do Esporte - 190 candidatos para 3 vagas

Engenheiro Agrônomo - 140 candidatos para uma vaga

Engenheiro Eletricista - 150 candidatos por vaga

Fiscal do Procon - 320 para uma vaga

Fiscal Sanitário - 150 para uma vaga

Técnico em Saúde Bucal - 40 para uma vaga





Todas as vagas tem ainda cadastro reserva. Para a vaga de advogado, o processo será realizado em três etapas, sendo a 1ª Fase – Prova Objetiva; a 2ª Fase – Prova Discursiva; e 3ª Fase – Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório. Para os demais cargos técnicos, o processo de avaliação será constituído de Prova Objetiva e Prova de Títulos. O processo seletivo para candidatos a cargos de nível médio será de apenas uma fase com Prova Objetiva.