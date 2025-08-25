Condomínio do Idoso de Arapongas abre cadastramento para vagas remanescentes

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) e a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), por meio do Escritório Regional de Apucarana, informam que está aberto o período para cadastro de interessados nas vagas remanescentes para o empreendimento Viver Mais Arapongas (Condomínio do Idoso) Padre Antônio José Beffa. As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de outubro.
Podem participar idosos com 60 anos ou mais; solteiros ou casados; com renda de até seis salários mínimos; que não tenham casa própria nem financiamento de imóvel. Os candidatos vão passar pela avaliação de documentos e seleção pela Cohapar.
Mais informações no site da Cohapar, no escritório da Cohapar em Apucarana ou em um dos cinco CCIs (Centros de Convivência do Idoso) de Arapongas.
SERVIÇO
Escritório Regional da Cohapar de Apucarana
Telefone: (43) 3308-3150
Endereço: Rua Coronel Luiz José dos Santos, 503 - 28 de Janeiro, Apucarana
Atendimento: 2ª a 6ª-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h
Centro de Convivência do Idoso Geraldo Bisca
Telefone: (43) 3902 1121
End: Rua Tinguaçú Castanho, ao lado do nº 171 - Jd. Brasil, Arapongas
Atendimento: 2ª a 6ª-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h
Centro de Convivência do Idoso Oswaldecy Buzatto
Telefone: (43) 3902 1102
End: Rua Gavião Cinzento, nº 121 - Jardim San Raphael, Arapongas
Atendimento: 2ª a 6ª-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h
Centro de Convivência do Idoso Tia Sú
Telefone: (43) 3902 1157 End: Rua Gavião Preto, nº 439 - Jardim Petrópolis, Arapongas Atendimento: 2ª a 6ª-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h
Centro de Convivência do Idoso Antonieta Zampaolo
Telefone: (43) 3172 0205 End: Rua Andorinha do Rio, S/Nº - Parque Industrial III, Arapongas Atendimento: 2ª a 6ª-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h
Centro de Convivência do Idoso Feliz Idade
Telefone: (43) 3902 1343 End: Rua Iratauá, nº 781 - Vila Araponguinha, Arapongas Atendimento: 2ª a 6ª-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.