Condomínio do idoso de Arapongas está com as inscrições abertas

Moradores de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) com idade acima de 60 anos já podem se inscrever para o processo seletivo do residencial para idosos que o Governo do Paraná está construindo no município.





O Residencial Cidade Jardim faz parte do programa Casa Fácil Paraná – Viver Mais e os interessados devem se cadastrar no site da Cohapar até as 23h59 do dia 10 de novembro de 2024, ou nos postos de atendimento presencial até o dia 8 de novembro.





Podem participar da iniciativa pessoas sozinhas ou casais com idade superior a 60 anos, que não possuam imóvel ou outro financiamento habitacional, com renda mensal de um a seis salários mínimos, que consigam viver de forma autônoma e independente, e sejam aprovados na seleção, após análise de dados e documentos, realizada pela Cohapar.

Para residirem nos imóveis, os beneficiários pagam mensalmente um aluguel social de 15% de um salário mínimo, mais as taxas de condomínio, água e energia. O valor é pago mensalmente por tempo indeterminado e, após a desocupação, as residências são redirecionados para outros idosos inscritos na Companhia.





O empreendimento conta com 40 moradias em um condomínio horizontal fechado e adaptado para o público idoso, com amplos espaços de convivência, lazer, prática de atividades físicas, bem como atendimentos de saúde e assistência social com profissionais especializados das referidas áreas.

O complexo também oferece toda segurança aos moradores, uma vez que é cercado por muros e conta com portão e guarita 24 horas.