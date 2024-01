Condutor de 76 anos fica ferido após colisão traseira entre caminhões em Arapongas

O condutor de um caminhão, de 76 anos, ficou ferido após o veículo colidir com a traseira de outro caminhão na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta terça-feira (16).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o idoso conduzia um Mercedes-Benz L1.113 com placas de Maringá/PR no sentido de Arapongas a Ribeirão Dourados quando, ao atingir o KM 15, atingiu a traseira do caminhão que seguia na frente.

O segundo veículo, um Iveco Stralis com placas de Palmitos/SC, era dirigido por um homem de 48 anos, que não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico. O caminhão estava carregado com cimento e parte da carga foi derrubada sobre a pista.





O idoso, condutor do primeiro veículo, foi, inicialmente, socorrido pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e, na sequência, foi encaminhado para o Hospital João de Freitas, em Arapongas.