Condutor de motocicleta morre em acidente envolvendo três veículos na PR-444

Um motociclista de 27 anos morreu na noite deste domingo (23) em um acidente na PR-444, em Apucarana (Centro-Norte). O sinistro aconteceu por volta das 20h47, no km 26 da rodovia, e envolveu três veículos.





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motocicleta Honda/CB250 e um Volkswagen/Gol trafegavam no mesmo sentido, Apucarana-Maringá, quando houve uma colisão lateral entre os dois. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente contra um Hyundai/HB20 que seguia no sentido oposto.

O motociclista morreu no local. Os motoristas dos outros dois veículos, de 43 e 32 anos, não sofreram ferimentos. De acordo com a PRE, os três veículos sofreram danos materiais, sendo mais graves na motocicleta, que teve farol e carenagens destruídos. O Gol teve um pneu danificado, enquanto o HB20 sofreu avarias no para-choque e na caixa de roda.





As causas do acidente serão investigadas.