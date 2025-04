Condutor é detido por embriaguez ao volante em rodovia na região de Londrina

Um condutor de um Honda Civic foi detido por embriaguez ao volante pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) durante blitz na PR-445, no trecho que da acesso a Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste sábado (22).





O condutor se submeteu ao teste do etilômetro, que acusou 0,41mg/L (miligramas de álcool por litros de ar expelido dos pulmões). Ele foi preso com base no artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Londrina.

Outro condutor não aceitou se submeter ao teste do bafômetro e foi autuado pelo artigo 165-A do CTB, que prevê a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de multa gravíssima no valor de R$ 2,934,70.





Um motorista foi flagrado dirigindo sem habilitação e acabou multado na forma gravíssima, no valor de R$ 880,41. O proprietário do veículo também foi responsabilizado por permitir a posse automóvel a pessoa inabilitada, também na forma gravíssima.





Também estão sendo feitas operações radar no referido trecho. Somente no sábado, 21 veículos foram flagrados em excesso de velocidade no trecho, com máxima permitida de 80 km/h tanto para veículos leves quanto pesados.