Condutor e passageiros ficam feridos após carro colidir com traseira de veículo em Faxinal

Três pessoas ficaram feridas após um carro colidir contra a traseira de um veículo na PRC-272, em Faxinal (Região Metropolitana de Londrina, na manhã de segunda-feira (22).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um jovem de 24 anos dirigia um Hyundai HB20 no sentido de Cruzmaltina a Faxinal quando, ao passar pelo KM 217, bateu na traseira de um Fiat Strada, que era conduzido por um homem de 42 anos e seguia à frente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista do HB20 ficou ferido, assim como dois passageiros do veículo, de 23 e 51 anos. Todos foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Municipal de Faxinal para receber atendimento médico especializado.





O condutor e o passageiro do Fiat Strada não se feriram e o motorista obteve resultado negativo no teste etilométrico.