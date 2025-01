Condutora de patinete elétrico bate em carro estacionado e fica ferida em Arapongas

Um acidente envolvendo um carro e um patinete elétrico foi registrado na noite de terça-feira (31), às 20h, na avenida Gaturamo, no jardim Primavera, em Arapongas (região metropolitana de Londrina). A colisão ocorreu quando a condutora do patinete bateu na porta de um GM/Vectra Sedan Elegance que estava estacionado, no momento em que o motorista abria o veículo.





De acordo com informações da Polícia Militar, a condutora do patinete sofreu ferimentos na queda e precisou ser socorrida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi encaminhada ao Honpar II para receber atendimento médico.

Ainda segundo o registro policial, o patinete elétrico já havia sido retirado do local antes da chegada da equipe de segurança.