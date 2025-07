Conferência em Londrina debate enfrentamento ao feminicídio e à violência contra mulheres

O Néias – Observatório de Feminicídios de Londrina promove no sábado (5), em Londrina, a Conferência Livre “Mulheres, territórios e violências: enfrentando o feminicídio e a violência nos corpos das mulheres”, em parceria com a Frente Feminista de Londrina e a Rede Feminista de Saúde – Núcleo Paraná. O evento será realizado na Sala de Eventos do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) da UEL, das 9h às 13h.





A Conferência Livre é um espaço previsto na legislação como mecanismo de participação popular e controle social, permitindo que organizações da sociedade civil contribuam com a formulação de políticas públicas a partir das realidades locais. As propostas debatidas podem ser encaminhadas às Conferências Estaduais e Nacionais de Políticas para as Mulheres.

“A ideia é pensar esse instrumento como uma pirâmide, que começa na base, com escuta e proposições nos territórios, e segue até a formulação de políticas nacionais que retornem em forma de ações locais”, explica Martha Ramírez Gálvez, antropóloga e presidenta do Néias.





Durante o evento, também serão eleitas delegadas que levarão as discussões locais para a V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres do Paraná, que será realizada de 5 a 7 de agosto de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu, com o tema “As mulheres, os territórios e as cidades”. . Na Conferência Municipal, realizada no último dia 23 de junho com a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, seis delegadas foram escolhidas: quatro da sociedade civil e duas do poder público.

Para se inscrever gratuitamente na Conferência Livre, basta preencher o formulário disponível neste link.