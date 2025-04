Confira o abre e fecha dos serviços públicos municipais de Londrina no feriado prolongado

A Prefeitura de Londrina informa como se dará o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado que ocorre nesta sexta (18), da Paixão de Cristo, também chamado de Sexta-feira Santa, e de segunda-feira (21), referente ao Dia de Tiradentes. Nestes dias, somente os serviços essenciais, como de saúde, fiscalização e defesa social estarão funcionando.





Educação – Todas as unidades escolares que integram a rede municipal estarão fechadas tanto na sexta quanto na segunda, incluindo as escolas, CMEIs (entros Municipais de Educação) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados.

Defesa Social – O trabalho operacional da GM (Guarda Municipal) de Londrina funcionará normalmente. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.





Saúde – Durante os dois feriados, os serviços da Diretoria de Urgência e Emergência estarão ativos, incluindo as Unidades de Pronto Atendimento Centro-Oeste e Sabará, o PAI (Pronto Atendimento Infantil ) e o PA (Pronto Atendimento) do Leonor, todos esses em funcionamento 24h por dia.

O PA do Conjunto Maria Cecília funcionará em horário normal, das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória das 7 às 23h. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) funcionará 24 horas todos os dias e pode ser acionado pelo telefone 192.Também funcionarão de forma regular a Maternidade Municipal e o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) III.





Por outro lado, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) fecham na sexta e na segunda e retomam o atendimento em horário normal terça-feira (22), das 7h às 19h.

Trabalho, Emprego e Renda – A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda não abrirá sexta e na segunda, porém todos os seus serviços estarão disponíveis pela internet. Na terça-feira (22), o atendimento presencial retomará normalmente, das 8h às 14h. Para o serviço de seguro desemprego é necessário o agendamento por meio do site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. A secretaria fica na Rua Pernambuco, 162.





Cultura – As bibliotecas públicas municipais estarão fechadas durante os feriados. A programação de eventos culturais em Londrina pode ser acompanhada na página de Instagram da Secretaria Municipal de Cultura.

Restaurante Popular – O Restaurante Popular está fechado e permanece assim até o dia 25 de abril para execução da transição entre as empresas que prestam serviços na unidade.





Parque Municipal Arthur Thomas – Em virtude da reforma realizada na parte interna do Parque Municipal Arthur Thomas, o espaço encontra-se fechado para visitação no momento.

Acesf – A parte administrativa da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários (Acesf) fecha nos feriados, mas o Plantão Funerário continua funcionando normalmente, 24h por dia.





Políticas para as Mulheres – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres fechará na sexta e na segunda, com exceção do plantão do CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que funciona 24 horas.

As mulheres que tenham sofrido ameaças de morte relacionadas à violência doméstica e familiar, durante esse período, e que não possuam outro local para abrigo, devem se dirigir à Central de Flagrantes do 2º Distrito Policial (DP), que fica na Avenida Rio Branco, 1062 (marginal da BR-369). A equipe do 2º DP fará o contato com os técnicos do CAM, para o encaminhamento das vítimas.





Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU

Administração – Os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU estarão fechados nos dias 18 e 21 de abril (sexta-feira e segunda-feira), retornando com o expediente no dia 22, terça-feira. Neste caso, por exemplo, protocolos de solicitações e de processos de trânsito que venceriam no período, como defesa de autuação, poderão ser efetivados na terça-feira, dia 22. Para mais informações: 3379-7900.





Trânsito – Os agentes de trânsito da CMTU trabalharão em escala reduzida, com patrulhamento e atendimento de urgência de acordo com as demandas, além de acompanharem a movimentação e orientação de trânsito no Terminal Rodoviário de Londrina, que, por conta do feriado prolongado o fluxo de passageiros e a necessidade de carros extras, exigem uma atenção especial. Já o atendimento administrativo (protocolo) do setor de Trânsito da companhia retorna às atividades normais na terça-feira (22), a partir das 8 horas.





Zona Azul – Na sexta-feira (Paixão de Cristo) e no feriado de Tiradentes, na segunda-feira, não haverá acompanhamento e fiscalização da Zona Azul. Nos demais dias o serviço será realizado normalmente.





Terminais de ônibus – Os terminais do transporte coletivo de Londrina abrirão normalmente durante os feriados. Os funcionários dos serviços de manutenção de terminais ficarão de sobreaviso.





Transporte Coletivo – No feriado de sexta-feira (18), o transporte coletivo irá circular com a tabela de domingo, assim como no feriado de segunda-feira (21). Nos demais dias do feriado emendado funcionará normalmente, com os ônibus de sábado (19), circulando com a tabela de sábado; e com os ônibus de domingo (20) com a tabela de domingo. Na terça-feira (22) volta tudo ao normal.





Terminal Rodoviário – O serviço operacional do Terminal Rodoviário de Londrina vai funcionar normalmente durante todos os dias dos feriados. Apenas o setor administrativo retorna na terça-feira (22), a partir das 8 horas.





Feiras livres – As feiras livres e noturnas serão realizadas sem alterações, com a presença facultativa dos comerciantes. Os fiscais de Posturas, por sua vez, estarão trabalhando em escala reduzida.





Terrenos particulares – A fiscalização dos terrenos particulares (mato alto e outras possíveis irregularidades que ferem o Código de Posturas) será suspensa durante os dois dias de feriado, voltando ao normal na terça-feira (22).





Coleta de lixo domiciliar – A coleta do lixo vai funcionar normalmente nos dois feriados, dias 18 (Paixão de Cristo) e 21 (Tiradentes), com os veículos percorrendo os locais preestabelecidos e conforme o programado. Nada muda nos demais dias, nem no domingo, que naturalmente não funciona.





Limpeza urbana – Os serviços de capina e roçagem vão funcionar normalmente nesta quinta-feira (17), depois retornam somente na terça-feira (22). As atividades, portanto, estarão suspensas de sexta-feira a segunda-feira.





Varrição – A limpeza de lagos e o serviço de varrição serão executados no sábado (19). Não serão feitos na sexta-feira, domingo e nem na segunda-feira, retornando somente na terça-feira, dia 22.





Poda de galhos e árvores – O serviço vai ser suspenso da Sexta-Feira da Paixão até segunda-feira, Dia de Tiradentes, retornando com a atividade na terça-feira (22).





Recolhimento de descartes irregulares – As atividades que compreendem o recolhimento de descartes irregulares serão paralisadas entre sexta-feira e segunda-feira. Os serviços, portanto, serão executados até esta quinta-feira (17) e retornarão somente na terça-feira (22).





Coleta de recicláveis – O recolhimento do reciclável será feito de maneira diferenciada, a depender de cada cooperativa de coletores. A Cooper Região e a Cooperoeste, por exemplo, vão fazer a coleta no dia 18 e também no dia 21; as demais (Coocepeve, Ecorecin, Coopernorth, Refum e Coopermudança) farão o serviço no dia 17 e no dia 22.





PEVs – Os dois Pontos de Entrega Voluntária – “PEV Nova Conquista”, na zona sul; e “PEV Vista Bela”, na zona norte – destinados ao recebimento de resíduos da construção civil (entulhos), madeiras e resíduos verdes, fecharão na sexta e na segunda-feira de feriado.





Limpeza de Bueiros – Os serviços de desobstrução das entradas das galerias pluviais (bueiros) não serão realizados na Sexta-Feira Santa e nem na segunda-feira, Dia de Tiradentes, voltando ao cronograma normal na terça-feira (22).





Hospital Veterinário Municipal – Atendimento em regime de plantão, para urgências e emergências com risco iminente de morte do animal abandonado em vias públicas ou vítimas de maus tratos. Os telefones 3029-7577 e 99146-9657 funcionam normalmente para atendimentos 24 horas, mas não haverá equipe na recepção, podendo ocorrer momentos de demora no atendimento.





Bem-Estar Animal – O atendimento do Bem-Estar Animal, serviço da CMTU voltado a animais em situação de rua ou vítimas de maus tratos, não estará funcionando durante os dois feriados (Paixão de Cristo e Tiradentes). Nos demais dias, o funcionamento será normal. O serviço de recolhimento de animais de grande porte soltos na via pública é contínuo, podendo ser acionado pelo 153 da Guarda Municipal. Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones (43) 3379-7925 e 99994-8677.





Para mais informações sobre a programação dos serviços da CMTU ligue no pelo telefone (43) 3379-7900 até as 17 h desta quinta-feira (17).