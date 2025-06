O que abre e fecha neste feriado do padroeiro de Londrina

Por conta do feriado municipal do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro de Londrina, a sede administrativa da prefeitura, assim como os prédios descentralizados de secretarias e órgãos vinculados ao município, não funcionarão nesta sexta-feira (27). Os atendimentos regulares serão retomados na segunda-feira (30), respeitando os horários normais. Alguns trabalhos terão execução sem interrupções ou prejuízos, garantindo a oferta de serviços considerados essenciais à população.





Não terão expediente, no dia 27, as unidades da Cohab-LD, CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Acesf, Procon-LD, Sema e outros. A praça de atendimento, no saguão da prefeitura, segue a mesma normativa.

O dia do feriado, em 2025, é oficializado pelo Decreto Municipal nº 154, assinado pelo prefeito Tiago Amaral. A publicação ocorreu no Jornal Oficial do Município edição nº 5.408, de 6 de fevereiro deste ano. Trata-se de uma comemoração londrinense cujo dia é móvel, na sexta-feira seguinte ao feriado de Corpus Christi, ocorrido este ano no dia 19 de junho.





Com relação aos serviços indispensáveis, cada local escalará suas equipes de acordo com as demandas e exigências do período. Este rol inclui atendimentos de saúde, segurança pública, serviços funerários e outros que permanecerão funcionando.

Saúde – Estarão fechadas, na sexta-feira (27), todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a Policlínica Municipal, a Farmácia Municipal e os Caps AD (Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) e Infantil (CAPS I). A reabertura dessas unidades irá ocorrer no dia 30 de junho.





Com atendimentos normais, no feriado e no fim de semana, permanecerão abertos os plantões dos PA (Prontos Atendimentos) do Maria Cecília (18 horas – das 7h a 1h), do União da Vitória (16 horas – das 7h às 23h) e do Jardim Leonor (24 horas).

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Jardim do Sol) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), funcionarão todos os dias.





Outros espaços abertos, sem alterações, são o PAI (Pronto Atendimento Infantil), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, Pronto Atendimento Psiquiátrico do Caps III (Centro de Atenção Psicossocial), e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pelo 192.

Educação – Na rede municipal de ensino, todas as unidades escolares não terão aulas somente no dia do feriado, nas zonas urbana e rural, incluindo os CMEIs (Centros Municipais de Educação ) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados. A sede da SME também ficará fechada, seguindo o decreto municipal.





Defesa Social – A GM (Guarda Municipal) continuará operando normalmente, 24 horas por dia, sem quaisquer mudanças no período do feriado. Assim, ficam garantidos o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.

Igualmente, prossegue o serviço de videomonitoramento da GML. Em caso de necessidade, a população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).





Acesf – Os serviços funerários de plantão prestados pela Acesf continuarão normalmente, todos os dias, durante 24 horas. No entanto, o atendimento regular ao público prestado na sede administrativa da autarquia – na avenida Juscelino Kubitschek – ficará suspenso apenas no dia do feriado municipal (27 de junho).

O público pode encontrar informações gerais sobre os serviços da Acesf no site https://acesf.londrina.pr.gov.br.





Restaurante Popular – Fechado somente no Feriado do Padroeiro de Londrina, o Restaurante Popular abrirá novamente ao público na segunda-feira (30). Os atendimentos no local ocorrem de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, na rua Professor João Cândido, 14, em frente ao Terminal Central Urbano.

Cultura – Para quem deseja ficar por dentro de várias atrações da programação cultural de Londrina, a Secretaria Municipal de Cultura mantém em seus canais de comunicação uma agenda repleta de eventos. Há opções para diversos gostos e idades. É possível conferir no perfil do Instagram da SMC.





Trabalho, Emprego e Renda – A Agência do Trabalhador (Sine) e demais serviços realizados diretamente nesta sede estarão suspensos no dia do feriado. No entanto, uma série de serviços – vagas de trabalho, seguro desemprego e outros – continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine.





Serviços da CMTU – Com o feriado do padroeiro de Londrina, alguns serviços da CMTU serão suspensos, mas outros continuarão sendo oferecidos normalmente. Haverá também escalas, plantões e horários especiais entre os dias 27 e 29 de junho.





Os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU estarão fechados de sexta a domingo, retornando com o expediente no dia 30, segunda-feira. Neste caso, protocolos de solicitações e de processos de trânsito que venceriam no período, como defesa de autuação, por exemplo, poderão ser efetivados na segunda-feira (30).





Já o atendimento administrativo (protocolo) do setor de Trânsito da companhia não funcionará no dia 27, retornando às atividades normais no dia 30, segunda-feira, a partir das 8h.





Os ônibus do transporte coletivo funcionarão normalmente durante o feriado prolongado, sem alterações nas tabelas de horários regulares. Os terminais terão operacionalidade normal de sexta-feira a domingo. A equipe de manutenção do serviço, porém, estará em regime de sobreaviso.





A coleta de lixo funcionará durante todos estes dias, não havendo mudanças nos horários e períodos estabelecidos. Para as coletas de reciclado no feriado, dia 27, as cooperativas Coocepeve, Coopernorth e Ecorecin anteciparão o recolhimento para quinta-feira (26). Já a Cooper Região, Refum, Cooperoeste e Coopermudança atuarão normalmente no feriado.





Os dois Pontos de Entrega Voluntária – “PEV Nova Conquista”, na zona sul; e “PEV Vista Bela”, na zona norte – destinados ao recebimento de resíduos da construção civil (entulhos), madeiras e resíduos verdes, estarão abertos normalmente.





Os serviços de capina e roçagem vão parar nesta sexta-feira (27) e voltarão ao normal na segunda-feira (30), assim como a poda de galhos e árvores. A limpeza de lagos, os serviços de varrição e lavagem, e a remoção de descartes irregulares serão suspensos no dia 27, mas retornam no sábado (28).





Os serviços de desobstrução das entradas das galerias pluviais (bueiros ou bocas-de-lobo) não serão realizados na sexta (27).





As feiras-livres e noturnas serão realizadas sem alterações, com a presença facultativa dos comerciantes.





Equipe de Educação no Trânsito da CMTU estará sábado (28) apresentando exclusivamente o programa “Jogos Educativos de Trânsito” e emissão de credenciais de “Estacionamento para Idosos” na programação do evento “Orgulho do Meu Bairro”, no Conjunto Lindóia.





Não haverá acompanhamento e fiscalização da Zona Azul no dia 27, por causa do feriado. No sábado (28) vai funcionar normalmente, das 9h às 13h.





Os agentes de trânsito da CMTU trabalharão em escala reduzida na sexta-feira (27), e acompanharão a “Maratona de Londrina” neste domingo (29).





A fiscalização de mato alto, lixo e entulhos em terrenos particulares estará paralisada no dia 27 de junho, retornando na segunda (30). E os agentes de fiscalização de serviços como feiras-livres, Feira do Feito à Mão, Feira da Lua, ambulantes na área de food-trucks e outros, trabalharão em escala reduzida na sexta-feira (27). No sábado (28), a escala será normal.





O setor administrativo do Terminal Rodoviário de Londrina estará fechado sexta-feira (27), retornando às atividades normais na segunda-feira (30). Somente a parte operacional do TRL, inclusive as empresas de ônibus, os serviços de embarque e desembarque e o comércio local, estará em atividade.





O Hospital Veterinário Municipal estará funcionando em regime de plantão de sexta-feira (27) a domingo (29).





O atendimento do núcleo do Bem-Estar Animal, serviço da CMTU voltado a animais em situação de rua ou vítimas de maus tratos, não estará funcionando entre os dias 27 a 29 de junho.





Para o recolhimento de animais de grande porte soltos na via pública, o serviço é contínuo, podendo ser acionado pelo 153 da Guarda Municipal. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (43) 3379-7925 e 99994-8677.





Outras informações sobre a programação dos serviços da CMTU podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900 até às 17h desta quinta-feira (26).





Comércio de rua, shoppings e supermercados





Neste feriado, segundo o Sincoval, o comércio de rua de Londrina estará fechado. Já os estabelecimentos dos shoppings centers da cidade estão autorizados a funcionar com horário de domingo. Mercados e supermercados estão autorizados a abrir no feirado, podendo adotar se próprio horário dentro do intervalo que vai das 7 às 22 horas.