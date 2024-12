Confira o funcionamento dos shoppings e do comércio de rua neste fim de ano em Londrina

Os shoppings de Londrina terão horário especial para a véspera de ano novo, nesta terça-feira (31), enquanto os trabalhadores do comércio de rua se preparam para descansar um dia após a celebração da Confraternização Universal, como é chamado o feriado de 1º de janeiro.



O comércio de rua funciona nesta segunda-feira (30) em horário normal, até as 18h, mas, na terça, os estabelecimentos abrem às 9h e fecham às 17h. As lojas não abrem na quarta e na quinta-feira (2), dia em que os comerciários compensam o trabalho no aniversário de Londrina, em 10 d dezembro. Na sexta, volta o expediente normal, das 8h às 18h.



No centro de Londrina, o Royal Plaza Shopping permanecerá com lojas e praça de alimentação em funcionamento nesta terça das 9h às 17h, mas o Cine Londrina fecha tanto na terça quanto na quarta (1º).



No Boulevard Shopping Londrina, na zona leste, lojas e praça de alimentação funcionam das 10h às 17h nesta terça, enquanto o supermercado estará aberto das 9h às 20h.



No Aurora Shopping, da zona sul, as lojas abrem na terça às 10h e a praça de alimentação, às 11h, mas os trabalhos se encerram às 17h, assim como a academia. O cinema e o supermercado permanecem em operação até as 20h.



Também na zona sul, o Catuaí Shopping funciona nesta terça das 10h às 17h.



Todos os shoppings permanecem fechados na quarta e voltam aos horários normais na quinta-feira (2) – a única exceção é o Catuaí, onde as operações de lazer funcionarão no feriado.