Confronto armado entre desafetos termina com dois feridos e presos em Lerroville

Dois homens foram presos após um confronto armado que terminou com ambos baleados por volta das 22h30 de sábado (23), no distrito de Lerroville, zona rural de Londrina.





Conforme a Polícia Militar, a ocorrência teve início quando um homem de 38 anos foi até a casa de um desafeto, de 39, para acertar uma desavença anterior. Os dois acabaram trocando tiros e ficaram feridos.

Durante a fuga, o mais novo perdeu o controle de um Fiat Palio, que acabou se acidentando. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Universitário.





O outro envolvido foi socorrido por moradores ao Hospital da Zona Sul e depois transferido ao Hospital Evangélico. Ambos permaneceram hospitalizados sob escolta policial.

Na sequência, a Patrulha Rural recebeu informações de que um Fiat Toro também estaria envolvido na situação. O veículo foi abordado e apreendido por infrações de trânsito. Durante as diligências, a polícia localizou uma residência na Rua Bahia com marcas de disparos e sangue no local. Em buscas, foram apreendidas uma carabina calibre .22 e um simulacro de espingarda de ar.





Os dois veículos, além das armas, foram encaminhados à Central de Flagrantes.

