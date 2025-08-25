Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Zona rural de Lonrina

Confronto armado entre desafetos termina com dois feridos e presos em Lerroville

Redação Bonde
25 ago 2025 às 12:59

Compartilhar notícia

Divulgação/5ºBPM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Dois homens foram presos após um confronto armado que terminou com ambos baleados por volta das 22h30 de sábado (23), no distrito de Lerroville, zona rural de Londrina.


Conforme a Polícia Militar, a ocorrência teve início quando um homem de 38 anos foi até a casa de um desafeto, de 39, para acertar uma desavença anterior. Os dois acabaram trocando tiros e ficaram feridos. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Durante a fuga, o mais novo perdeu o controle de um Fiat Palio, que acabou se acidentando. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Universitário. 


O outro envolvido foi socorrido por moradores ao Hospital da Zona Sul e depois transferido ao Hospital Evangélico. Ambos permaneceram hospitalizados sob escolta policial.

Publicidade


Na sequência, a Patrulha Rural recebeu informações de que um Fiat Toro também estaria envolvido na situação. O veículo foi abordado e apreendido por infrações de trânsito. Durante as diligências, a polícia localizou uma residência na Rua Bahia com marcas de disparos e sangue no local. Em buscas, foram apreendidas uma carabina calibre .22 e um simulacro de espingarda de ar.


Os dois veículos, além das armas, foram encaminhados à Central de Flagrantes. 

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Disparos Disparo Briga Fuga acidente Lerroville
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas