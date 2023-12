Confronto com a PM na região sul de Londrina termina com homem baleado

Um homem, ainda não identificado, morreu após entrar em confronto com policiais militares do Choque no conjunto Jamile Dequech, na zona sul de Londrina, na manhã desta terça-feira (26).







Segundo a PM, o home fugiu de uma abordagem das equipes depois de deixar para trás uma sacola com um tablete e diversas porções de maconha. O material foi deixado numa área de mata usada por traficantes para esconder o entorpecente. Os policiais informaram que foram atrás do suspeito, que chegou a pular muros de casas e subir no telhado na fuga.

Ainda segundo a PM, o homem teria mostrado uma arma de fogo às equipes de cima de uma casa e, por isso, acabou foi baleado e morreu na hora. A equipe apreendeu um revólver e as porções de maconha também foram apreendidas.





O local do confronto foi isolado para a realização de uma perícia.