Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tráfico de drogas

Confronto com Polícia Militar deixa dois homens mortos em Cambé

Redação Bonde
01 nov 2025 às 12:26

Compartilhar notícia

Arquivo Folha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Dois homens morreram em confronto com a PM (Polícia Militar) na noite desta sexta-feira (31), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), durante uma ação da equipe da Rotam contra o tráfico de drogas na região do Jd. Novo Bandeirantes. 


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade

De acordo com o boletim da polícia, a equipe recebeu denúncia anônima relatando que uma área de mata na Rua Barão do Cerro Azul, na divisa com a Rua Hugo Seben, Jd Avelino Vieira, em Londrina, vinha sendo utilizada por dois grupos rivais, que disputavam o controle do tráfico de drogas e realizavam disparos de arma de fogo, principalmente à noite.

Cadastre-se em nossa newsletter


Durante a operação, as equipes policiais teriam adentrado a pé pela mata e se deparado com dois homens armados. Segundo o boletim, os policiais teriam ordenado que os suspeitos largassem as armas, mas eles teriam apontado contra os militares, que reagiram com disparos, em legítima defesa.

Os dois homens foram atingidos e morreram no local. A corporação comunicou que com eles foram encontrados duas armas de fogo, diversas porções de cocaína, R$ 53 em dinheiro trocado e um celular.

O Siate, o Samu, a Polícia Civil e a Criminalística foram acionados para atender a ocorrência e realizar a perícia no local.

confrontos Confronto com policia confronto Tráfico Tráfico de drogas Tráfico de entorpecentes Cambé
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas