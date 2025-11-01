Confronto com Polícia Militar deixa dois homens mortos em Cambé

Dois homens morreram em confronto com a PM (Polícia Militar) na noite desta sexta-feira (31), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), durante uma ação da equipe da Rotam contra o tráfico de drogas na região do Jd. Novo Bandeirantes.





De acordo com o boletim da polícia, a equipe recebeu denúncia anônima relatando que uma área de mata na Rua Barão do Cerro Azul, na divisa com a Rua Hugo Seben, Jd Avelino Vieira, em Londrina, vinha sendo utilizada por dois grupos rivais, que disputavam o controle do tráfico de drogas e realizavam disparos de arma de fogo, principalmente à noite.

Durante a operação, as equipes policiais teriam adentrado a pé pela mata e se deparado com dois homens armados. Segundo o boletim, os policiais teriam ordenado que os suspeitos largassem as armas, mas eles teriam apontado contra os militares, que reagiram com disparos, em legítima defesa.



Os dois homens foram atingidos e morreram no local. A corporação comunicou que com eles foram encontrados duas armas de fogo, diversas porções de cocaína, R$ 53 em dinheiro trocado e um celular.



O Siate, o Samu, a Polícia Civil e a Criminalística foram acionados para atender a ocorrência e realizar a perícia no local.