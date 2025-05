Confusão em torneio do Dia do Trabalhador termina com dois jogadores detidos em Arapongas

Um torneio de futebol em celebração ao Dia do Trabalhador na manhã de quarta-feira (1º), no Estádio Municipal José Chiappin, em Arapongas, terminou em confusão e intervenção policial. O evento esportivo precisou da ação da Polícia Militar para conter um tumulto generalizado entre jogadores, que resultou na condução de dois atletas por desobediência e desacato.





De acordo com a 7ª CIPM (Companhia Independente da PM), durante uma das partidas, jogadores das duas equipes iniciaram uma briga em campo, com empurrões e xingamentos, especialmente direcionados ao árbitro. Temendo por sua segurança, ele solicitou apoio policial imediato.

Ao entrarem no campo para conter o tumulto e proteger o árbitro, os policiais tentaram dispersar os jogadores, mas não foram obedecidos. Dois atletas, em especial, desrespeitaram as ordens e chegaram a empurrar os policiais, incluindo um oficial, com o objetivo de alcançar o árbitro.





Segundo a PM, a situação se agravou com a presença de cerca de 30 jogadores em atitude hostil, o que exigiu o uso de Impo (instrumentos de menor potencial ofensivo), como munição específica, para conter os ânimos.





Os dois autores resistiram à prisão, mas foram contidos e levados até a sala da Polícia Militar no estádio, onde foi lavrado um TC (Termo Circunstanciado) por desobediência. Um dos envolvidos precisou de atendimento médico após apresentar queda de pressão e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por uma viatura de apoio.





Após a assinatura dos termos de compromisso para comparecimento à Justiça, os dois homens foram liberados no local.