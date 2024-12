Conheça o ranking dos nomes de bebês mais registrados em Londrina em 2024

Helena (91 registros), Miguel (81), Alice (79), Laura (76), Gael (73), Davi (70), Cecília (70), Samuel (67), Noah (67) e Arthur (61) são os nomes mais registrados em Londrina em 2024, de acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil. A lista foi atualizada na segunda-feira (23).





Helena também é o nome mais registrado no Paraná, desbancando Miguel, líder nos últimos cinco anos. Nomes curtos, que mesclam tradição e influência digital, são tendência no Brasil. A escolha de Helena como preferência estadual coroa um crescimento que vem se sustentando ano a ano no Ranking Nacional de nomes. O nome, que era preferência nacional na década de 50, já batizou mais de 34 mil paranaenses ao longo da história.

"A preferência por nomes como Helena e Miguel demonstra como a sociedade paranaense consegue mesclar a tradição e a modernidade na escolha dos nomes de seus filhos, mantendo as hitórias de seus antepassados. Os registros refletem tendências culturais e influências digitais, mas também preservam a simplicidade e a sonoridade, características valorizadas pelas famílias", afirma Cesar Augusto Machado de Melo, presidente da Arpen/PR. Entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil e que reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos , a Arpen administra o Portal da Transparência.





A plataforma permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios, oferecendo um amplo panorama das escolhas das famílias brasileiras.