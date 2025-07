Consemma decide nesta sexta-feira sobre repasse de R$ 500 mil para a ADA

O Consemma (Conselho Municipal do Meio Ambiente) convocou para as 15h desta sexta-feira (4) uma reunião extraordinária para discutir o pedido de repasse de R$ 483 mil formalizado pelo interventor da ADA (Associação Defensora dos Animais), Lucas Ferreira Lima, que é servidor da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). A entidade está sob intervenção da Companhia desde maio, após decisão judicial no âmbito de uma ação civil pública ajuizada pelo MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 20ª Promotoria de Justiça de Londrina, que apura uma série de irregularidades administrativas e ambientais na ADA.





A solicitação será analisada pelo Consemma porque envolve recursos do Proverde (Programa Municipal de Incentivo ao Verde), que financia projetos ambientais e fomenta ações de proteção e recuperação do meio ambiente, com verbas do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

No pedido, assinado em 16 de junho, o interventor argumenta que os recursos são necessários para garantir o atendimento de cerca de 500 animais no âmbito do projeto "Gestão Sustentável e Bem-Estar Animal no abrigo da ADA sob intervenção da CMTU". A proposta prevê a realização de exames clínicos, vacinação periódica, manutenção das condições de higiene e alimentação, incentivo à adoção responsável, além do cumprimento de exigências legais de transparência e prestação de contas.





A promotora Révia Aparecida Peixoto de Paula Luna enviou nesta quinta-feira (3) um ofício aos membros do Consemma defendendo a liberação do valor solicitado. Ao determinar a intervenção, a Justiça havia ressaltado que o orçamento municipal não poderia ser utilizado para custear a associação. No entanto, o MPPR entende que o pedido não infringe essa determinação — a entidade, por exemplo, voltou a ter acesso aos recursos da Nota Paraná.

“[...] o Poder Público não está autorizado a alterar seu planejamento orçamentário (providência que, de toda forma, apenas poderia ser operada por lei), descobrindo despesas já formalizadas em lei para o atendimento desta demanda. Por outro lado, outras formas de apoio e financiamento são não apenas permitidas, mas incentivadas”, afirma a promotora, que deverá se manifestar durante a reunião.





